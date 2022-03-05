Зеленский обсудил с Эрдоганом возможное место встречи с Путиным

Лидер украинской нации Владимир Зеленский готов принять участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным на нейтральной территории. Подходящим вариантом может послужить турецкая Анкара.

Об этом гарант государства уже переговорил со своим коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом OBOZREVATEL стало известно из источников в Президентском дворце.

Ранее сообщалось, что Зеленский через западных журналистов обратился к лидеру Кремля. Он призвал Путина отозвать войска ВС РФ с территории суверенной Украины, а если он не способен на это пойти немедленно, то хотя бы встретиться для переговоров "тет-а-тет".

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Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" – сказал президент Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Путин указал, что "спецоперация по денацификации" в Украине идет согласно штатному расписанию. Тем самым он фактически признал себя ответственным за военные преступления.

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