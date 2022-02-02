Война с Россией может длиться 30 лет, Путина может остановить единственная вещь: интервью с Портниковым

Вероятность широкомасштабного вторжения России в Украину существует, но о необратимости речь не идет. Множество месседжей стран Запада в поддержку Украины – знак солидарности и фактически сдерживающий фактор для агрессора.

Однако пока Кремль не планирует отводить свои войска из Украины, все форматы переговоров будут неэффективными. Конфликт может продолжаться тридцать лет.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал публицист, журналист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

– Как заявила посол Украины в США, Украина для Путина – не конечная цель, он может пойти дальше. Действительно ли речь идет о всей европейской демократии? Какова цель агрессора?

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– Честно говоря, мы не знаем, куда Путин может пойти дальше, потому что он еще до Украины не дошел. Все эти разговоры о том, куда он может пойти дальше, следует начинать после того, как мы поймем, каким будет масштаб действий против Украины.

Мне кажется, что цели определены: бывшие советские республики, которые не могут быть участниками НАТО, бывшие социалистические страны, которые не могут иметь на своей территории вооружение, поставленное после 1997 года. Это то, что говорится в предложениях Путина Североатлантическому союзу.

Но как это можно сделать реально? Я не уверен. Это под большим вопросом.

– Состоялась встреча представителей членов "нормандского формата", во время которой вновь было отмечено, что мы должны заботиться о режиме прекращения огня. Но снова ежедневно мы продолжаем констатировать обстрелы. Это всего лишь дипломатические декларации?

– Конечно. Какой может быть смысл в "нормандском формате", когда в России не собираются отводить войска с оккупированных территорий, когда в России не собираются отказываться от самого инструмента "народных республик"?

Это все дымовая завеса. Такие переговоры могут идти десятилетиями.

Я хочу напомнить, что все остальные конфликты на постсоветском пространстве продолжаются тридцать лет. Этот тоже может продолжаться тридцать лет.

– Мы постоянно слышим: пока говорят дипломаты, полномасштабного вторжения не будет. Но люди устали гадать на этой кофейной гуще. Как вы думаете, это вообще возможно или нет?

– Я считаю, это возможно. Людям нужно научиться с этим жить. Это может длиться не месяцами, а годами. Мы ведь как-то научились жить с конфликтом на Донбассе, с постоянными обстрелами, с гибелью людей. Это просто усилилось после 2019 года. Не могло не усилиться, потому что в Москве считают, что у нас слабая власть.

И когда мы, наконец, сможем эту власть изменить, когда во главе страны не будет Владимира Зеленского, мы вернемся к ситуации до 2019 года. Но к ситуации до 2014 года вернемся еще нескоро.

– К нам едет премьер-министр из Польши, сейчас у нас на территории чиновники из Канады. Это что? Наши международные партнеры пытаются определиться, как они будут действовать после вторжения?

– Они показывают, что они солидарны с Украиной. Это такая коллективная солидарность. И это единственное, что может остановить Владимира Путина и его план.

Как видим, Россия начала действовать гораздо более осторожно, когда стало ясно, что эта солидарность существует. Они продолжают ее проявлять. Они сообразили, что это действенный инструмент.

– А то, что дипломаты покидают учреждения в Украине? Это упор на месседже, что вторжение возможно?

– Никто не отрицал вероятность вторжения. Просто вероятность – это не необратимость. Это нужно понимать.

– К нам везут летальное оружие самолетами. Может ли это остановить агрессора?

– Для этого все и делается. Все эти заявления, все эти обещания ввести адские санкции, вся эта готовность увеличить количество оружия в украинской армии и, таким образом, увеличить количество жертв страны-агрессора – все это делается, чтобы вероятность не стала неотвратимостью. Так и должна действовать ответственная сила, каковой является Североатлантический союз.

– Украинцев уже готовы принимать в качестве беженцев. Приют нам обещают наши соседи.

– Это абсолютно нормально для цивилизованных стран, просто считающих, что они должны быть готовы в случае, если произойдет война. Бессмысленно было бы, если бы они не действовали, об этом не думали, а потом с этим столкнулись. Я не понимаю, о чем мы вообще говорим. Это логические действия.

Если бы мы знали, что Китай собирается напасть на Россию в течение нескольких недель, и на нашей территории могут оказаться сотни тысяч беженцев из России, мы бы действовали именно таким образом. Это ведь логично.