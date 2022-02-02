Война с Россией может длиться 30 лет, Путина может остановить единственная вещь: интервью с Портниковым

Вячеслав Буткалюк
Политика
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Война с Россией может длиться 30 лет, Путина может остановить единственная вещь: интервью с Портниковым

Вероятность широкомасштабного вторжения России в Украину существует, но о необратимости речь не идет. Множество месседжей стран Запада в поддержку Украины – знак солидарности и фактически сдерживающий фактор для агрессора.

Однако пока Кремль не планирует отводить свои войска из Украины, все форматы переговоров будут неэффективными. Конфликт может продолжаться тридцать лет.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал публицист, журналист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Как заявила посол Украины в США, Украина для Путина – не конечная цель, он может пойти дальше. Действительно ли речь идет о всей европейской демократии? Какова цель агрессора?

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– Честно говоря, мы не знаем, куда Путин может пойти дальше, потому что он еще до Украины не дошел. Все эти разговоры о том, куда он может пойти дальше, следует начинать после того, как мы поймем, каким будет масштаб действий против Украины.

Мне кажется, что цели определены: бывшие советские республики, которые не могут быть участниками НАТО, бывшие социалистические страны, которые не могут иметь на своей территории вооружение, поставленное после 1997 года. Это то, что говорится в предложениях Путина Североатлантическому союзу.

Но как это можно сделать реально? Я не уверен. Это под большим вопросом.

Вероятность вторжения России в Украину не является неотвратимой.

Состоялась встреча представителей членов "нормандского формата", во время которой вновь было отмечено, что мы должны заботиться о режиме прекращения огня. Но снова ежедневно мы продолжаем констатировать обстрелы. Это всего лишь дипломатические декларации?

– Конечно. Какой может быть смысл в "нормандском формате", когда в России не собираются отводить войска с оккупированных территорий, когда в России не собираются отказываться от самого инструмента "народных республик"?

Это все дымовая завеса. Такие переговоры могут идти десятилетиями.

Я хочу напомнить, что все остальные конфликты на постсоветском пространстве продолжаются тридцать лет. Этот тоже может продолжаться тридцать лет.

Мы постоянно слышим: пока говорят дипломаты, полномасштабного вторжения не будет. Но люди устали гадать на этой кофейной гуще. Как вы думаете, это вообще возможно или нет?

– Я считаю, это возможно. Людям нужно научиться с этим жить. Это может длиться не месяцами, а годами. Мы ведь как-то научились жить с конфликтом на Донбассе, с постоянными обстрелами, с гибелью людей. Это просто усилилось после 2019 года. Не могло не усилиться, потому что в Москве считают, что у нас слабая власть.

И когда мы, наконец, сможем эту власть изменить, когда во главе страны не будет Владимира Зеленского, мы вернемся к ситуации до 2019 года. Но к ситуации до 2014 года вернемся еще нескоро.

К нам едет премьер-министр из Польши, сейчас у нас на территории чиновники из Канады. Это что? Наши международные партнеры пытаются определиться, как они будут действовать после вторжения?

– Они показывают, что они солидарны с Украиной. Это такая коллективная солидарность. И это единственное, что может остановить Владимира Путина и его план.

Как видим, Россия начала действовать гораздо более осторожно, когда стало ясно, что эта солидарность существует. Они продолжают ее проявлять. Они сообразили, что это действенный инструмент.

Путин не намерен отказываться от инструмента "народных республик".

А то, что дипломаты покидают учреждения в Украине? Это упор на месседже, что вторжение возможно?

– Никто не отрицал вероятность вторжения. Просто вероятность – это не необратимость. Это нужно понимать.

К нам везут летальное оружие самолетами. Может ли это остановить агрессора?

– Для этого все и делается. Все эти заявления, все эти обещания ввести адские санкции, вся эта готовность увеличить количество оружия в украинской армии и, таким образом, увеличить количество жертв страны-агрессора – все это делается, чтобы вероятность не стала неотвратимостью. Так и должна действовать ответственная сила, каковой является Североатлантический союз.

Украинцев уже готовы принимать в качестве беженцев. Приют нам обещают наши соседи.

– Это абсолютно нормально для цивилизованных стран, просто считающих, что они должны быть готовы в случае, если произойдет война. Бессмысленно было бы, если бы они не действовали, об этом не думали, а потом с этим столкнулись. Я не понимаю, о чем мы вообще говорим. Это логические действия.

Если бы мы знали, что Китай собирается напасть на Россию в течение нескольких недель, и на нашей территории могут оказаться сотни тысяч беженцев из России, мы бы действовали именно таким образом. Это ведь логично.

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