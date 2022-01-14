Война с РФ может закончиться быстро: Мамулашвили назвал условие

Российско-украинский конфликт может закончиться очень быстро, если Запад активизирует свою помощь Украине. Наша страна сегодня имеет лучшие шансы на членство в НАТО, опережая в этом вопросе Грузию.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал украинский и грузинский военный, командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили. "На мой взгляд, нам нужна более активная помощь западных партнеров. Я думаю, конфликт может закончиться очень быстро", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Все зависит от того, насколько Украина будет поддержана со стороны стран НАТО, со стороны европейских стран", – добавил военный.

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В этом контексте он заметил, что после смены власти в Германии эта страна скорректировала внешнюю политику в пользу Украины. "Сегодня Германия более активно начала поддерживать Украину. Она немного сменила свой курс по отношению к России, свою внешнюю политику", – сказал Мамулашвили.

По его оценкам, наращивание российского военного присутствия у границ Украины сыграло на руку нашей стране и сделало более ощутимой перспективу членства в НАТО.

"Факт присутствия российских войск на границе с Украиной заставил западных политиков задуматься о том, чтобы принять Украину в число стран НАТО быстрее. То, что сейчас происходит, довольно позитивно для Украины. Конечно же, если не начнется полномасштабная война и Россия не сделает роковую ошибку в первую очередь, для себя", – подчеркнул он.

"Я думаю, маленькими шагами, но все-таки Украина очень быстро должна войти в состав НАТО. Сегодня Украина в направлении к НАТО опережает Грузию", – подытожил военный.

Как писал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приняло решение о членстве Украины и Грузии, но конкретные сроки не установило. Он напомнил, что Россия не имеет права вето в вопросе расширения Альянса.