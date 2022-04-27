Война России против Украины переходит в опасную фазу – The Guardian

Серия загадочных взрывов в Молдове повысила угрозу того, что война России в Украине перекинется на новую территорию с непредсказуемыми последствиями. Продвижение РФ в Приднестровье создаст непосредственную угрозу для суверенитета страны, которая, как и Украина, проявляет растущий интерес ко вступлению в НАТО.

Об этом сказано в материале The Guardian. Отмечается также, что это создаст угрозу для Одессы – украинского портового города, расположенного между Молдовой и оккупированным Россией Херсоном.

В издании напомнили, что несколько дней назад командующий Центральным военным округом России Рустам Миннекаев заявил, что цели Москвы включают захват юга Украины с тем, чтобы обеспечить России контроль над побережьем Черного моря и доступ к Приднестровью. Кроме того, секретарь Совета безопасности России и один из ближайших советников Владимира Путина Николай Патрушев озвучил еще одну мрачную угрозу, заявив, что Украина может распасться на "несколько государств", и обвинив в таком исходе вмешательство Запада.

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В материале отмечается, что по мере развития войны в Украине стороны конфликта пересматривают свои цели. В частности, Россия пока отказалась от прямого завоевания и стремится создать непрерывную зону оккупации вплоть до Приднестровья, которую Путин может представить как "Новороссию", основу для новой российской империи.

Администрация Байдена тем временем решительно подтвердила, что ее цели выходят за рамки защиты Украины и сводят на нет возможности России осуществлять дальнейшие акты агрессии.

"Мы хотим видеть свободную и независимую Украину, и в конце концов это предполагает ослабление России и усиление НАТО. На карту поставлено гораздо больше, чем Украина. Если России это сойдет с рук без особых потерь, так называемый международный миропорядок рухнет, и мы вступим в зону серьезной нестабильности", – заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

В издании отметили, что с началом этой новой фазы войны возрастает угроза прямого враждебного контакта между Россией и НАТО. И если зловещие взрывы в Приднестровье являются предвестниками нового путинского гамбита, Молдова может стать следующим полигоном, где этот опасный новый мир даст о себе знать.

Напомним: 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности. Решение провести Совбез было принято в связи с инцидентами в непризнанном Приднестровье.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Российская Федерация намерена "раскачать" ситуацию в оккупированном Приднестровье. Власть Молдовы должна сотрудничать с Украиной, чтобы избежать "визита" оккупантов.