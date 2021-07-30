Военный експерт - о назначении главы миссии Украины при НАТО: Зеленский понял, что говорить с РФ можно только с позиции силы

Владимир Зеленский лишился иллюзий о том, что с Россией можно договориться переговорно-дипломатическим путем. Два года президентства открыли ему глаза на истинное лицо агрессора и на то, что с Россией можно разговаривать только с позиции силы.

Такое мнение высказал военный эксперт, председатель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью УНН. По его словам, президент начал обращать значительно больше внимания на возможность практического взаимодействия с Альянсом, очередным подтверждением чего стало назначение главы миссии Украины при НАТО.

На эту должность Зеленский назначил Наталью Галибаренко, бывшего посла Украины в Великобритании, и это, по мнению эксперта, является положительным моментом, ведь именно с этой страной у нас за последние полтора года произошел солидный прорыв в сотрудничестве.

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"Работа посольства в таких странах играет большую роль в развитии контактов, договоренностей, сдвигов в процессе переговоров и т.д. Я не исключаю, что ее дипломатическая работа сыграла положительную роль в назначении, и она дальше будет продвигать украинские интересы в Альянсе", – отметил Бадрак.

По словам эксперта, понимания истинной сути позиции России заставило Зеленского улучшить стратегию национальной и военной безопасности и провести кадровые перестановки в оборонном секторе.

Бадрак охарактеризовал эти новые версии стратегии, как более жесткие, которые ориентированы на развитие оборонного потенциала, а также на движение Украины в Альянс и достижения полного членства в НАТО.

"Как раз этому и посвящено назначения главы миссии Украины", - объясняет эксперт.

То, что в последние несколько лет значительно увеличилось количество военных учений с государствами-членами Альянса, также является доказательством движения Украины в НАТО, говорит Бадрак. Эксперт назвал положительным и тот момент, что Украина впервые начала сама проявлять инициативу, например, предложила НАТО план противодействия РФ в Черном море.

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