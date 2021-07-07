Три страны подписали документ о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО

Министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши подписали три совместных документа о сотрудничестве. Один из них выражает поддержку членства украинского государства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время прямого включения из Литвы, ролик он опубликовал в Facebook. По его словам, прежде всего страны Люблинского треугольника поддержали декларацию о совместном историческом наследии и ценностях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В этом документе мы констатируем то, что объединяет наши государства не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа", – отметил Кулеба.

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Министр добавил: в соответствующей декларации Литва и Польша подтвердили свои стремления прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса и Евросоюза.

Они также поддерживают "Крымскую платформу" и осуждают агрессию Российской Федерации против украинского государства.

Следующим подписанным документом стала дорожная карта развития Люблинского треугольника. Она учитывает спектр вопросов – от тех, что касаются экономики, до молодежных обменов и общего противодействия гибридным угрозам.

Третий из утвержденных главами МИД документ – это план мероприятий по противодействию дезинформации.

"Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия, не только, чтобы совместно бороться против нее, но и чтобы другие государства могли пользоваться нашим опытом", – объяснил Кулеба.

Напомним, что 7-8 июля в Литве проходит Международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Ранее заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач выразил убеждение, что Украина станет членом НАТО, ведь "Киев для этого делает все возможное".

Как сообщал OBOZREVATEL, Армин Лашет и Олаф Шольц, которые являются кандидатами в канцлеры Германии, заявили, что присоединение Украины к НАТО и ЕС сейчас невозможно. Так они ответили на вопрос от украинского лидера Владимира Зеленского.