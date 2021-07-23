Зеленский подписал решение СНБО об усилении мер для получения ПДЧ в НАТО

Глава государства Владимир Зеленский в пятницу, 23 июля, утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по усилению мер по интеграции в Североатлантический альянс (НАТО). Оно было принято на заседании членов СНБО 4 июня 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Выполнение всех пунктов данного указа возлагается украинским гарантом на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Согласно решению СНБО, сегодня вступают в силу такие меры по ПДЧ:

Кабмин должен проанализировать состояние годовых государственных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО, а также в течение трех месяцев отработать вопросы формирования национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО.

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Минобороны должно в двухмесячный срок внести на рассмотрение правительства предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессов внутреннего контроля и процедур отчетности по военному имуществу, а также принять меры по неотложному назначению военного представителя Миссии Украины в НАТО.

МИД Украины при участии других заинтересованных государственных органов согласовать в трехмесячный срок со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО.

3,5, 7 и 8 пункты указа остаются тайными.

Отметим, что план действий по членству в НАТО предусматривает для страны-кандидата выполнение ряд требований членов Альянса. Это программа из пяти пунктов, где рассматриваются политические и экономические вопросы страны, ее оборона и военный потенциал, ресурсы, безопасность и правовые вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши подписали три совместных документа о сотрудничестве, включая документ, который приветствует поддержку членства украинского государства в Европейском Союзе и НАТО.