Во Франции обвинили Россию в желании отстранить ЕС от переговоров по Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия хочет отстранить Евросоюз от обсуждения ситуации с Украиной. Речь идет о грядущих переговорах США и РФ по вопросам безопасности, которые начнутся уже 10 января в Женеве (Швейцария).

Об этом Ле Дриан заявил в эфире телеканала BFM TV в пятницу, 7 января, передает Deutsche Welle. Ожидается, что в ходе встречи будут поднимать тему угрозы вторжения РФ и скопление ее войск вблизи Украины.

При этом представители Европы в саммите участвовать не будут, хотя безопасность нашей страны напрямую связана с безопасностью ЕС. Именно это и возмутило французского министра.

"Владимир Путин хочет обойти Европейский союз, он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС. Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев", – подчеркнул Ле Дриан.

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Политик отметил, что если Россия все же вторгнется в Украину, это в любом случае будет иметь для нее "серьезные стратегические последствия". В частности, речь идет о возможном пересмотре договора насчет работы газопровода "Северный поток-2".

Ле Дриан также добавил, что в Париже так и не увидели того отведения войск РФ от Украины, о котором заявлял президент Владимир Путин.

Напомним, что 7 января состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового военного конфликта в Европе из-за Украины не исключается. Об этом свидетельствует наращивание Россией военного потенциала и угрожающая риторика Москвы.

Он также подчеркнул необходимость переговоров с Россией, но на случай провала Альянс будет готовиться к российской агрессии.

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