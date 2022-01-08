Во Франции обвинили Россию в желании отстранить ЕС от переговоров по Украине
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия хочет отстранить Евросоюз от обсуждения ситуации с Украиной. Речь идет о грядущих переговорах США и РФ по вопросам безопасности, которые начнутся уже 10 января в Женеве (Швейцария).
Об этом Ле Дриан заявил в эфире телеканала BFM TV в пятницу, 7 января, передает Deutsche Welle. Ожидается, что в ходе встречи будут поднимать тему угрозы вторжения РФ и скопление ее войск вблизи Украины.
При этом представители Европы в саммите участвовать не будут, хотя безопасность нашей страны напрямую связана с безопасностью ЕС. Именно это и возмутило французского министра.
"Владимир Путин хочет обойти Европейский союз, он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС. Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев", – подчеркнул Ле Дриан.
Политик отметил, что если Россия все же вторгнется в Украину, это в любом случае будет иметь для нее "серьезные стратегические последствия". В частности, речь идет о возможном пересмотре договора насчет работы газопровода "Северный поток-2".
Ле Дриан также добавил, что в Париже так и не увидели того отведения войск РФ от Украины, о котором заявлял президент Владимир Путин.
Напомним, что 7 января состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового военного конфликта в Европе из-за Украины не исключается. Об этом свидетельствует наращивание Россией военного потенциала и угрожающая риторика Москвы.
Он также подчеркнул необходимость переговоров с Россией, но на случай провала Альянс будет готовиться к российской агрессии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать Совет Североатлантический альянс-Россия в январе впервые за 2,5 года.
До этого россияне потребовали от США и их союзников по НАТО отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.
В РФ также заявили, что если НАТО и США своевременно не отреагируют на предложенные Россией "гарантии безопасности", она будет вынуждена принять необходимые меры, чтобы устранить угрозы в свою сторону.