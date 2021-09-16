Власти Украины должны привлечь к ответственности убийц Гонгадзе: посольство США выступило с заявлением

Посольство Соединенных Штатов в Украине призвало украинскую власть привлечь к ответственности убийц журналиста Георгия Гонгадзе, а также лиц причастных к его похищению и убийству в 2000 году. Заказчики убийства журналиста до сих пор остаются неизвестными.

Как подчеркнули в дипломатическом ведомстве США в TwItter, украинские власти должны сделать все возможное, чтобы причастные к расправе над журналистом были наказаны. Дипломаты напомнили, что 16 сентября исполняется 21 год со дня исчезновения Гонгадзе.

Журналист Георгий Гонгадзе перестал выходить на связь с близкими 16 сентября 2000 года, а в первых числах ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти, в котором друзья и родственники узнали пропавшего Георгия. То, что это именно он подтвердили и многочисленные судебно-медицинские экспертизы. Однако, только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура официально признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "Умышленное убийство", а в сентябре 2002 года объявила, что найденное в Таращанском лесу тело все же принадлежит Гонгадзе. Похоронили журналиста только в марте 2016 года.

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В марте 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД – Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач 29 января 2013 года был приговорен к пожизненному лишению свободы.

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