Власть потеряла уникальный шанс на изменения в Украине, – Разумков

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что власти потеряли уникальный шанс сделать серьезные изменения в Украине с 2019 года. По его словам, таких возможностей не было ни у одного президента страны.

Об этом политик заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 декабря. Разумков подчеркнул, что сейчас глава государства не выполняет обязательства гаранта Конституции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Тогда был уникальный шанс, которого не было ни у одно президента. Это полная монополия власти; все силовики для борьбы с коррупцией и достижения тех результатов, которые ждало общество. Это был шанс на новое правительство, не замешанное в коррупции и готовое для внедрения реформ; монобольшинство в Верховной раде, которого никогда не было, а теперь никогда не будет", – сказал политик.

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Он отметил, что позитивные изменения все же есть, однако больших проблем, которые относятся к полномочиям президента (обеспечение прав и свобод граждан), хватает.

"Это верховенство права, соблюдение Конституции, принятие решение СНБО незаконным способом", – подчеркнул Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков рассказал об острых дискуссиях с президентом Владимиром Зеленским, которые начались почти сразу после его назначения на пост главы парламента с августа 2019 года.