Последние дни ньюсмейкером был Богдан. Я дал оценку его интервью и выступлению у Шустера.

О чем подумал сегодня.

Все то, что сегодня Богдан построил для Зеленского, он строил для себя. И спасибо Владимир Александрович, что вы его выгналили. Зная хорошо Богдана, страшно представить, что бы он сделал со многими и страной в конце своего царствования.

Это был самый лучший ход Зеленского. Спасибо, что Вы его выгнали.