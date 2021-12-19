Владимир Александрович, спасибо, что выгнали Богдана. Страшно представить, что он мог натворить
Последние дни ньюсмейкером был Богдан. Я дал оценку его интервью и выступлению у Шустера.
О чем подумал сегодня.
Все то, что сегодня Богдан построил для Зеленского, он строил для себя. И спасибо Владимир Александрович, что вы его выгналили. Зная хорошо Богдана, страшно представить, что бы он сделал со многими и страной в конце своего царствования.
Это был самый лучший ход Зеленского. Спасибо, что Вы его выгнали.
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