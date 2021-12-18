Богдан у Шустера. С каких пор это чм* стало государственным деятелем?
Какое-то чмо, Богдан, вчера у Шустера изображал из себя великого государственного деятеля. При этом весь его опыт государственной работы – это менее года на должности главы Офиса у Зеленского, где он смог заложить развал всей государственной системы, начиная с роспуска парламента, занимался расстановкой на должности своих людишек и организовывал принятие законов не по регламенту вместе с Разумковым.
А теперь оба стали проФФессорами, как Янык.
Фу. Ненавижу.
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Источник:Facebook Михаила Бродского