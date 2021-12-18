Какое-то чмо, Богдан, вчера у Шустера изображал из себя великого государственного деятеля. При этом весь его опыт государственной работы – это менее года на должности главы Офиса у Зеленского, где он смог заложить развал всей государственной системы, начиная с роспуска парламента, занимался расстановкой на должности своих людишек и организовывал принятие законов не по регламенту вместе с Разумковым.

А теперь оба стали проФФессорами, как Янык.

Фу. Ненавижу.

Нерукопожатный. В "Калину" вход запрещён.