На фоне российской угрозы Украину продолжают посещать мировые лидеры: во вторник, 8 февраля, с визитом в Киев приехал президент Франции Эммануэль Макрон и призвал к соблюдению Минских договоренностей. За день до визита в Киев Макрон побывал в Москве, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, который заявил, что считает "возможным" рассмотреть "ряд предложений и идей" французского коллеги по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Для Киева визит Макрона – очень важное событие не только из-за даты и обстоятельств, но и с точки зрения истории, так как это первый визит действующего президента Франции в Украину, также это первый визит французского лидера в Киев со времен короткого визита Франсуа Олланда в 2015-м (совместно с канцлером Германии ) и первый плановый рабочий визит президента Франции в украинскую столицу за 24 года.

Среди прочего, Макрон привез в Киев 1,2 млрд евро финансовой помощи , но конечно же самым важным тут являются инициативы Парижа по снятию напряжения на границах и полученные в Москве сигналы по этой теме. В чем состоит "формула Макрона"? Детали до сих пор не известны, однако уже ясно что , в целом, речь идет об очередной попытке выбыть из Украины уступки и реализовать Минские соглашения. Хотя еще неделю назад секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Минск-2 невыполним и приведет к разрушению страны, вместо этого он предлагает подписать новый документ. Тем не менее Макрон, после переговоров с Зеленским, сказал о готовности Киева реализовать договоренности 2014-15-х годов.

Маловероятно, что в Кремле возлагают особые надежды на последние шаги Франции, ведь ее предыдущие попытки дать Москве чего она хочет не увенчались успехом. К тому же инициативы Макрона по перезагрузке отношений ЕС и России, как например прошлогоднее предложение возобновить саммиты ЕС-Россия, не нашли достаточной поддержки в Брюсселе и поэтому в Москве французский президент может и не выглядит изолированным, но и не является эффективным мостом для решения крайне сложных дилемм. Отдельно стоит отметить, без немецкого канцлера Олафа Шольца переговорная позиция Макрона в Москве была еще глубже ослаблена.

Однако, разве и у Макрона, и у Путина, нет причин проявлять активность на дипломатическом фронте вне зависимости от уровня уверенности в их последующем прогрессе? Они есть. Что касается Путина, то благодаря интенсивным переговорам с Парижем Москва выигрывает время для стягивания своих войск вблизи Украины, чем поднимает ставки и увеличивает давление на Киев и его западных партнеров. Еще это показывает открытость Кремля к диалогу и соответственно видится многими в ЕС как окно для продвижения новых дипломатических инициатив, а также как предлог для отказа от поставок оружия Украине, дабы не привести к эскалации.

В добавок, таким образом Путин разделяет Запад, потому что происходит столкновение сторонников более жесткого и более мягкого подходов в контексте выстраивания отношений с Россией и реагирования на сложную ситуацию вокруг Украины.

У французского лидера свои цели. Через два месяца во Франции состоятся президентские выборы и Макрон точно не хочет принять в них участие в момент масштабной эскалации боевых действий между Россией и Украиной, из-за чего и без того повышенная инфляция, особенно цены на товары и услуги в сфере энергетики, могут резко подскочить и спутать все карты кандидатам в гонке за кресло главы государства.

Немаловажно и то, что Франция главенствует в Совете ЕС в этом полугодии и это требует от нее еще более активного участия в формировании политики блока. Да и после ухода Ангелы Меркель с поста немецкого канцлера после 16 лет в должности у Макрона появилась уникальная возможность проявить себя в качестве лидера Европы. Поэтому от мирных инициатив Макрона ждать быстрых и особо позитивных результатов не приходится, скорее здесь происходит бесперспективное растягивание переговорного процесса.