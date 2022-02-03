Вице-президент Еврокомиссии – о вступлении Украины в ЕС: мы не можем называть конкретные даты

В Европейском Союзе не могут назвать конкретной даты евроинтеграции Украины. До членства в ЕС нашему государству нужно проделать больше работы в рамках Соглашения об ассоциации.

Об этом в интервью ТСН рассказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. На днях он прилетал в Киев и встречался с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В ходе визита глава украинского правительства поинтересовался у европейского чиновника датой вступления страны в ЕС. Но тот фактически не дал ответа.

"В настоящее время мы не в состоянии называть конкретные даты", – сказал Домбровскис уже в общении с журналистами.

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Он отметил, что, прежде всего, Украине и Евросоюзу нужно поработать, сосредоточившись на выполнении Соглашения об ассоциации. По его словам, нужно использовать весь его потенциал.

"И это то, что мы обсуждали (со Шмыгалем. – Ред.). Потому что в некотором смысле реализация Соглашения проложит путь к следующим возможным шагам", – пояснил вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, что в Европейском Союзе решили не "усложнять" гражданам Украины безвиз в 2022 году. В частности, там отложили до конца года запуск системы ETIAS. Она должна обязать путешественников, приезжающих в страны ЕС из безвизовых государств, раз в три года платить 7 евро обязательного сбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил убеждение, что немецкие власти больше готовы поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО. По его словам, такой акцент был подробнее прописан в коалиционном соглашении.