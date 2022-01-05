Мельник заявил, что Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО: названа причина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что власти страны больше готовы поддержать будущее членство Украины в Европейском Союзе, чем в НАТО. По его словам, этот момент более рельефно был прописан в новом коалиционном соглашении.

При этом дипломаты стараются не разделять эти два блока. Такое мнение Мельник высказал в интервью изданию "Европейская правда".

Он отметил, что поскольку абзац коалиционного соглашения о том, что Украина должна получить возможность приближаться к вступлению в ЕС путем реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики, нужно наполнить практическим содержанием, украинские дипломаты на данный момент пытаются сформировать соответствующий план.

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"Я не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков; но это решение создает для Берлина рычаги влияния на прогресс реформ в Украине", - объяснил посол.

Мельник добавил, что в контексте поддержки членства Украины в НАТО ситуация сложней. Причиной этого является регулярный шантаж Российской Федерации.

По мнению посла, Путину, вероятно, удастся если не заблокировать, то, по крайней мере, затормозить продвижение Украины к НАТО. Он предположил, что прогресс в украинских реформах, а именно – конкретные планы, могли бы убедить Берлин поддержать вступление Украины и в Евросоюз, и в Североатлантический Альянс.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что уже в 2022 году Украина рассчитывает получить от НАТО четкий ответ о перспективах членства в Альянсе. При этом он отметил, что для достижения этой цели власть делает все возможное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне заверили, что право Украины определять свои перспективы членства в Североатлантическом альянсе (NATO) соответствует основам европейской безопасности, как и решение государств-членов НАТО о его расширении.

Высокопоставленные чиновники Государственного департамента США утверждают, что в ближайшее десятилетие Украина не сможет получить членство в Североатлантическом альянсе (НАТО). Высокая вероятность военного кризиса с Россией на востоке страны отдаляет эту возможность.

Со своей стороны Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический Альянс открыт для Украины и Грузии с 2008 года. Получение членства для этих государств возможно при условии соблюдения всех критериев, прописанных НАТО.

В России убеждены, что Украина после вступления в НАТО превратится в хорошо вооруженного соседа, который к тому же будет негативно относиться к РФ. Более того, глава Кремля Владимир Путин опасается, что, вступив в Альянс, наша страна станет "опаснее чем НАТО".