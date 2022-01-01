ЕС передумал усложнять украинцам безвиз в 2022 году: что известно

Европейский Союз принял решение отложить до конца 2022 года запуск системы ETIAS, которая обязывала приезжающих из безвизовых стран раз в три года платить обязательный сбор в размере 7 евро. Следовательно, до следующего года с граждан Украины не будут взимать средства.

Как сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на документы агентства EU-LISA, за эти 7 евро должна была проходить авторизация поездок путешественников. Поэтому украинцам следует учитывать, что после запуска ETIAS необходимо будет пройти регистрацию в новой системе.

Стоит отметить, что подобную процедуру необходимо будет повторять каждые три года. В Евросоюзе объяснили, что авторизация в системе ETIAS не является аналогом визы, поскольку путешественнику не нужно будет указывать цель поездки и предоставлять дополнительные документы.

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Также в ЕС заверили, что подобная процедура не будет трудоемкой и пройти ее можно будет онлайн. К тому же регистрация должна осуществиться в течение 20 минут, которые отводятся для заполнения анкеты-опросника. После этого предоставленные данные автоматически сверяются с реестрами и базами данных Европейского Союза.

Целью такой процедуры является проверка не совершал ли путешественник преступления в странах ЕС, не нарушил ли сроки пребывания и нет ли других специфических запретов для дальнейшего въезда в Евросоюз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе не рассматривают вариант отмены безвизового режима для украинцев. Но в дальнейшем продолжат мониторить антикоррупционные критерии Украины.

Однако некоторые европейские СМИ писали, что незаконное проживание и необоснованные заявления о предоставлении убежища от некоторых западных балканских стран, а также Молдовы, Грузии и Украины вызывают дискуссии о приостановке безвизового въезда в Европейский Союз.

Известно, что с 11 июня 2017 года безвизовый режим был введен в действие между Украиной и странами Европейского союза. Данный режим предусматривает проезд украинцев на территорию ЕС без визы на основании биометрического паспорта.

Украинцы, у которых есть биометрические паспорта, могут приезжать в страны ЕС с деловой или туристической целью на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода в течение года.