ЦИК зарегистрировала двойника кандидата от "Слуги народа": официально изменил имя несколько дней назад

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины внесла в официальные списки участников промежуточных выборов в Верховную Раду по округу №197 (Черкасская область) самовыдвиженца Виталия Войцеховского. Он является тезкой действующего мэра Золотоноши и по совместительству кандидата от "Слуги народа".

Как пишет "Суспільне", заседание комиссии состоялось 24 сентября. Показательно, что самовыдвиженец Войцеховский полностью сменил свое имя как раз перед выборами, 14-го числа.

До этого претендент на кресло в Раде был Виктором Александровичем Шевченко.

В документации указано, что этот кандидат работает главой общественного союза "Золотиножский Общественный городской совет". В то же время в реестрах такой организации нет.

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Больше мест работы у него нет (согласно декларации), хотя в автобиографии кандидат написал, что был инженером строительной компании, а потом – предпринимателем.

Член комиссии Сергей Постивий вспомнил об этих несоответствиях во время своего доклада. Он заявил: кандидат обещал исправить неточности.

В ЦИК также планируют обратиться в полицию, чтобы правоохранительные органы установили, есть ли в этом признаки преступления. Заявление планирует написать Постивий как член Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что политсовет партии СН решил выдвинуть городского главу Золотоноши (Черкасская область) Виталия Войцеховского на выборы 6 сентября. Все "слуги"-участники голосования поддержали эту кандидатуру.

Выборы по округу №197 назначены на 31 октября. Кресло в парламенте освободилось, поскольку в январе текущего года нардеп Александр Скичко стал председателем Черкасской ОГА.

Как писал OBOZREVATEL, в июле ЦИК официально выбрала замену Денису Монастырскому, покинувшему кресло в Раде после избрания министром внутренних дел. Народным депутатом вместо него стал "Слуга народа" Антон Швачко.