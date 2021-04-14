Вирастюку доверяют меньше и только 25% считают победителем довыборов в Раду – опрос

Большинство жителей населенных пунктов, входящих в одномандатный избирательный округ №87, не считают, что кандидат от "Слуги народа", стронгмен Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду 28 марта. И только 25% убеждены, что все же победил.

Четверть жителей вообще затруднялись с ответом, 38% заявили, что победил Александр Шевченко, который шел от партии "За будущее", а 10% – Руслан Кошулинский. Такие результаты показал опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" в течение 8-13 апреля.

Согласно им, Василию Вирастюку доверяют 30% респондентов, не доверяют – 56%. Его оппонентам на промежуточных выборах в парламент: Александру Шевченко доверяют 55% опрошенных, не доверяют 35%, Руслану Кошулинскому 40% и 42% соответственно.

Социологи подчеркивают, что в динамике за месяц уровень недоверия к Вирастюку и Кошулинскому вырос.

Также 33% опрошенных убеждены, что на довыборах в 87-м округе были значительные фальсификации, 16% – незначительные. Еще 23% убеждены, что фальсификаций не было, 28% – затруднились ответить. В то же время 30% считают, что выборы фальсифицировали в пользу Вирастюка, 16% – Шевченко. Только от 1 до 3% – в пользу других кандидатов.

К тому же 49% поддерживают идею отмены результатов выборов в округе и назначения повторного голосования, 40% – не поддерживают. Больше последних среди избирателей партии "Слуга народа" и Вирастюка.

Если бы повторные выборы в округе состоялись в ближайшее воскресенье, то 43,3% тех, кто определился и намерен прийти на них, проголосовали бы за Шевченко, 26,7% – Кошулинского, 23,9% – Вирастюка. Других кандидатов, участвовавших в выборах 28 марта, поддержали бы менее 2% опрошенных.

Отметим, что опрос проводился среди 2000 жителей округа №87 в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

По данным ЦИК, представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду в округе №87. Недавно стронгмен поделился и первыми планами по работе в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в народные депутаты в округе №87 Александр Шевченко заявил, якобы Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на довыборах в Раду. Со своей стороны в "Слуге народа" опровергли высказывания об отмене результатов выборов.