Вирастюк вырвался вперед на довыборах в Раду на Прикарпатье: данные ЦИК

Стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа" предварительно лидирует на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине, где голосование состоялось 28 марта.

По данным обработки 28,20% протоколов, за него отдали свои голоса 4632 избирателя (34,40%). Такие цифры опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

За Вирастюком идет самовыдвиженец Александр Шевченко – у него 3846 голосов, что составляет 28,56%.

На третьем месте – кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, получивший 3733 голоса (27,72%).

Далее идет Юрий Голиней от "Всеукраинского объединения "Платформа общин" – 668 голосов (4,96%). Остальные кандидаты набрали три и менее процентов голосов пришедших на избирательные участки.

Результаты обработки части протоколов cvk.gov.ua

Напомним: после завершения голосования в "Слуге народа" заявили, что, по данным экзит-пола партии, на довыборах в Раду в 87-м округе на Прикарпатье предварительно побеждает Василий Вирастюк. Тогда как предварительные данные экзит-пола группы "Рейтинг" по состоянию на 18:00 28 марта свидетельствовали, что лидирует самовыдвиженец Александр Шевченко, а Вирастюк занимает третье место.

Данные ЦИК по результатам обработки 28,20% протоколов cvk.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.