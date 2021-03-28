В "Слузі народу" заявили про перемогу Вірастюка на виборах у Раду

На довиборах до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області попередньо перемагає Василь Вірастюк.

Відповідні дані отримано за результатами екзит-полів "Слуги народу", повідомила пресслужба партії. Водночас зазначається, що інші екзит-поли дають результати, які відрізняються.

"Зараз рано підбивати підсумки голосування. Ми проводимо паралельний підрахунок голосів і чекатимемо на справжні результати виборів на основі протоколів. У будь-якому разі екзит-поли – це соціологія, вона має похибку, тому ще не час говорити про кінцевий результат. Але ми впевнені у перемозі Вірастюка", – наголосив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко.

Сам Вірастюк заявив, що протягом дня 28 березня команда спостерігачів "Слуги народу" виявила багато порушень, такі як: скупка голосів, підвози, сітки та "каруселі", процедурні порушення виборчого процесу. За його словами, ці факти можуть викривити результати виборів.

Зазначимо, довибори у парламент на 87-му окрузі призначено у зв’язку з тим, що нардеп від партії Зіновій Андрійович був обраний міським головою Надвірної та склав депутатські повноваження.

Нагадаємо, 28 березня в Україні пройшли проміжні вибори депутатів до Верховної Ради, а також повторні вибори до 186 місцевих рад. Зокрема, до 87-го округу на Прикарпатті входять 117 дільниць з орієнтовною кількістю виборців 146 980. Тут за місце у парламенті змагалися 14 кандидатів (8 висуванців від партій та 6 самовисуванців). Найвідоміший серед них – стронгмен та актор Василь Вірастюк від "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані екзит-полу групи "Рейтинг" станом на 18:00 свідчать, що на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 на Прикарпатті лідирує самовисуванець Олександр Шевченко.