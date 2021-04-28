В сеть слили разговор Вилкула с помощником Путина после выборов-2014. Аудио
В сеть слили запись разговора якобы экс-нардепа Александра Вилкула, второго номера в списке партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2014 года, с тогдашним помощником президента России Владиславом Сурковым.
Аудио появилось в распоряжении "Цензор.НЕТ". Как пишет издание, украинский и российский политики говорили по телефону в 2014 году после подсчета голосов (чтобы послушать запись, доскролльте страницу до конца).
Лица с голосами, похожими на голоса Вилкула и Суркова, любезно общались. Бывший помощник Владимира Путина поздравил члена "Оппозиционного блока" с хорошими результатами на выборах. На это украинский политик ответил, что они "еще воюют".
Собеседники также обсуждали возможность личной встречи, чтобы обсудить "формы взаимодействия". Вилкул сказал, что готов для этого прибыть в Москву.
Предлагаем почитать полную расшифровку телефонной беседы:
Сурков: Алло.
Вилкул: Алло, Владислав Юрьевич? Добрый вечер.
Сурков: Саш, добрый вечер. Очень рад слышать, привет.
Вилкул: Я это самое, я извиняюсь...
Сурков: Что там у вас?
Вилкул: Встречался с немцами, потом на эфире был. Из-за этого без телефона.
Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.
Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По "мажоритарке" мы выиграли.
Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.
Вилкул: Не-не, хороший результат.
Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?
Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено – по телефону оно понятнее.
Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь – позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.
Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?
Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго - я сейчас мало куда могу уехать (смеется).
Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.
Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву – буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.
Вилкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.
Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать.
Вилкул: Хорошо.
Сурков: Угу.
Вилкул: Хорошо. Мы тогда неделю отыграем уже, закончим – и с недели созвонимся.
Сурков: Я буду тогда ждать в любой день, там, заранее чуть-чуть созвонимся, я подстроюсь там, мы договоримся, ладно? Удачи там. Удачи. Спасибо.
Вилкул: Спасибо. Спасибо. И вам тоже самого наилучшего.
Сурков: Удачи, успехов. Договорились. Пока.
Вилкул: Спасибо.
Запись разговора:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
бывших нардепов от партии "Оппозиционный блок" Вилкула и Дмитрия Колесникова, которые находились под следствием, освободили от уголовной ответственности. Оба дела в судах Днепра закрыли в связи с истечением сроков давности.
Вилкулу выдвигали обвинения в том, что будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов, он издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.