В сеть слили разговор Вилкула с помощником Путина после выборов-2014. Аудио

В сеть слили запись разговора якобы экс-нардепа Александра Вилкула, второго номера в списке партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2014 года, с тогдашним помощником президента России Владиславом Сурковым.

Аудио появилось в распоряжении "Цензор.НЕТ". Как пишет издание, украинский и российский политики говорили по телефону в 2014 году после подсчета голосов (чтобы послушать запись, доскролльте страницу до конца).

Лица с голосами, похожими на голоса Вилкула и Суркова, любезно общались. Бывший помощник Владимира Путина поздравил члена "Оппозиционного блока" с хорошими результатами на выборах. На это украинский политик ответил, что они "еще воюют".

Собеседники также обсуждали возможность личной встречи, чтобы обсудить "формы взаимодействия". Вилкул сказал, что готов для этого прибыть в Москву.

Предлагаем почитать полную расшифровку телефонной беседы:

Сурков: Алло.

Вилкул: Алло, Владислав Юрьевич? Добрый вечер.

Сурков: Саш, добрый вечер. Очень рад слышать, привет.

Вилкул: Я это самое, я извиняюсь...

Сурков: Что там у вас?

Вилкул: Встречался с немцами, потом на эфире был. Из-за этого без телефона.

Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.

Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По "мажоритарке" мы выиграли.

Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.

Вилкул: Не-не, хороший результат.

Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?

Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено – по телефону оно понятнее.

Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь – позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.

Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?

Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго - я сейчас мало куда могу уехать (смеется).

Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.

Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву – буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.

Вилкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.

Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать.

Вилкул: Хорошо.

Сурков: Угу.

Вилкул: Хорошо. Мы тогда неделю отыграем уже, закончим – и с недели созвонимся.

Сурков: Я буду тогда ждать в любой день, там, заранее чуть-чуть созвонимся, я подстроюсь там, мы договоримся, ладно? Удачи там. Удачи. Спасибо.

Вилкул: Спасибо. Спасибо. И вам тоже самого наилучшего.

Сурков: Удачи, успехов. Договорились. Пока.

Вилкул: Спасибо.

Запись разговора:

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