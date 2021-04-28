В сеть слили разговор Вилкула с помощником Путина после выборов-2014. Аудио

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Александр Вилкул и Владислав Сурков

В сеть слили запись разговора якобы экс-нардепа Александра Вилкула, второго номера в списке партии "Оппозиционный блок" на парламентских выборах 2014 года, с тогдашним помощником президента России Владиславом Сурковым.

Аудио появилось в распоряжении "Цензор.НЕТ". Как пишет издание, украинский и российский политики говорили по телефону в 2014 году после подсчета голосов (чтобы послушать запись, доскролльте страницу до конца).

Лица с голосами, похожими на голоса Вилкула и Суркова, любезно общались. Бывший помощник Владимира Путина поздравил члена "Оппозиционного блока" с хорошими результатами на выборах. На это украинский политик ответил, что они "еще воюют".

Вилкул оправдывался перед собеседником

Собеседники также обсуждали возможность личной встречи, чтобы обсудить "формы взаимодействия". Вилкул сказал, что готов для этого прибыть в Москву.

Политики договаривались о встрече
Политики договаривались о встрече

Предлагаем почитать полную расшифровку телефонной беседы:

Сурков: Алло.

Вилкул: Алло, Владислав Юрьевич? Добрый вечер.

Сурков: Саш, добрый вечер. Очень рад слышать, привет.

Вилкул: Я это самое, я извиняюсь...

Сурков: Что там у вас?

Вилкул: Встречался с немцами, потом на эфире был. Из-за этого без телефона.

Сурков: Не, нормально. Я поздравляю. Рад слышать. С хорошим результатом тебя. Приветствуют.

Вилкул: Спасибо. Ну, мы тут еще воюем, у нас тут пытаются 5 округов еще украсть. По "мажоритарке" мы выиграли.

Сурков: Да, я понимаю, как обычно (смеется). Но все равно результат отличный, особенно в двух округах.

Вилкул: Не-не, хороший результат.

Сурков: Просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Так что так. Ну, как нам договориться? Как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме? Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее?

Вилкул: Я думаю, что надо как-то пересечься, чтобы концептуально проговорить. Потому что когда все проговорено – по телефону оно понятнее.

Сурков: Это правда, это правда. Саша, ну, варианта тут полтора: либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь – позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно (смеется). Либо где-то еще.

Вилкул: Я могу слетать в Москву. А где-то за границу нигде не летите в ближайшее время?

Сурков: Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границу сейчас туго - я сейчас мало куда могу уехать (смеется).

Вилкул: А, ну да. Я забыл. Ну, я могу мотнуться в Москву.

Сурков: Можно, нет, ну смотри: если соберешься в Москву – буду рад. Либо можем где-нибудь в Баку, что-нибудь такое. В Ереване там, и так далее.

Вилкул: Мне разницы нету. Мне разницы нету, слетаю куда угодно.

Сурков: Если в Москву нормально, то давай, может быть, так. Посидим где-нибудь, поговорим спокойно и решим, что там дальше, как нам делать.

Вилкул: Хорошо.

Сурков: Угу.

Вилкул: Хорошо. Мы тогда неделю отыграем уже, закончим – и с недели созвонимся.

Сурков: Я буду тогда ждать в любой день, там, заранее чуть-чуть созвонимся, я подстроюсь там, мы договоримся, ладно? Удачи там. Удачи. Спасибо.

Вилкул: Спасибо. Спасибо. И вам тоже самого наилучшего.

Сурков: Удачи, успехов. Договорились. Пока.

Вилкул: Спасибо.

Запись разговора:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • бывших нардепов от партии "Оппозиционный блок" Вилкула и Дмитрия Колесникова, которые находились под следствием, освободили от уголовной ответственности. Оба дела в судах Днепра закрыли в связи с истечением сроков давности.

  • Вилкулу выдвигали обвинения в том, что будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов, он издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

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