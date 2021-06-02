Ветераны раскритиковали президентский законопроект про тероборону

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Ветераны раскритиковали президентский законопроект про тероборону

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского "Об основах национального сопротивления" не соответствует существующим потребностям, нарушает территориальный принцип формирования подразделений теробороны, создает правовые коллизии и отмечается отсутствием контроля за деятельностью таких подразделений.

Об этом заявили участники брифинга в Киеве. По мнению нардепа от "Голоса" Андрея Шараскина, президентский проект закона 5557 "не предусматривает ни внутреннего, ни внешнего, ни общественного контроля за использованием бюджетных средств всех уровней, как и контроля за эффективностью мероприятий и деятельности оборонных структур".

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий считает главными недостатками законопроекта 5557 то, что он смешивает понятия территориальной обороны и национального сопротивления. Кроме того, он считает, что президентский законопроект нарушает принцип территориального применения ТРО и не решает вопрос оружия.

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий
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"Представитель ТРО из области будет отправляться в областной центр, с нашими дорогами это иногда занимает четыре-шесть часов, а затем будет стоять в очереди для выдачи оружия. Это уже не организация быстрого реагирования. Эстонский Кайцелит, аналог теробороны, начал получать артиллерию. Эстонская самооборона развивается, получает новые возможности. В то же время в Украине история с теробороной стоит на месте", – заявил Билецкий.

Участники брифинга подписали совместное обращение к Верховной Раде и президенту Зеленскому с требованием привлечь военных экспертов и специалистов для доработки законопроекта.

Участники подписали обращение к Раде

Среди подписантов также автор закона о территориальной обороне 4504 Сергей Кривонос, командир Добровольческого Украинского Корпуса Андрей Стемпицкий и командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош.

УкраинаАндрей БилецкийСергей Кривонос