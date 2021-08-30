Верила Путину: Климкин рассказал, как Меркель отказывалась признавать агрессию России

Летом 2014 года канцлер Германии Ангела Меркель отказывалась верить в присутствие российских войск в Украине. Более того, вообще не признавала агрессию Российской Федерации против украинского государства.

Тогда политик была с визитом в Киеве. О ее словах напомнил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, выступая в эфире шоу "Право на владу" на канале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Он подчеркнул, что это было 23 августа 2014-го. На встрече с канцлером украинские политики рассказали ей о российском присутствии в Украине.

На это Меркель процитировала убеждение главы РФ Владимира Путина, мол "русских здесь нет".

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"Все те, кто как-то там пробрались неизвестным путем, что-то протянули. А Путин, я ему всегда верила, теперь не знаю, верить ли..." – процитировал Климкин заявление германского политика.

Экс-глава МИД отметил, что после этих переговоров "схватил" двух ее ключевых советников.

"Говорю им, вы что, долбанулись, не видите? Они же: "Мы тоже пытаемся ей объяснить", – сказал он.

Также добавил, что на тот момент состоящая в Европейском Союзе часть Запада "пыталась отбиваться от того руками и ногами". При этом западные дипломаты даже просили "тянуть время".

"Именно 26 августа представитель Пентагона сказал о том, что россияне находятся у нас. На следующий день происходит наш разговор с Меркель и ее с Путиным. И тогда они (американская сторона. – Ред.) перезванивают и говорят, что только 27 августа Меркель начала понимать: Путин ей врет, реально россияне в Украине. Я очень хорошо это помню, просто никогда этого не говорил", – подытожил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа прошла встреча Меркель с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Политики обсуждали урегулирование ситуации на Донбассе и риски для государства через российского "Северного потока-2". Канцлер Германии открыто продемонстрировала поддержку Украины.