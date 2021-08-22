Танцы вокруг Путина: что Меркель пообещала Зеленскому и чем пригрозила РФ. Главные тезисы переговоров в Киеве

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу, на которой обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и риски Украины из-за "Северного потока-2". Меркель открыто продемонстрировала поддержку Украины.

OBOZREVATEL собрал главные цитаты встречи лидеров двух стран.

Зеленский: "Мы стремимся добиться режима постоянного прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и долгожданный доступ на временно оккупированные территории представителей международного комитета Красного креста".

Меркель: "Россия является участником конфликта. Поэтому правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов. Мы все время крутились у этой проблемы, это не связано с тем, что я долго находилась на должности. Украинские договоренности привели хоть не до удовлетворительного состояния на Донбассе, но к успокоению ситуации. При этом следует постоянно работать, даже во время переходов к другим игрокам в политике. Это будет непросто с новым правительством, но я поддерживаю этот формат".

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Зеленский: "Наша позиция относительно необходимости проведения саммита "нормандской четверки" неизменна. Пока отсутствует прогресс – давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия наших партнеров".

Меркель: "Встречи не происходят так, как хотелось бы. Я бы хотела провести встречу на высшем политическом уровне, пригласить президентов РФ, Украины, Франции, разработать повестку дня. Зеленский готов нас поддерживать, он назвал вещи, которые не совершены после минских договоренностей. Например, не работают КПВВ, но есть другие форматы в которых мы моежете это обсуждать. ТКГ должна работать".

Меркель: "Я с российским президентом говорила о том, что мы хотим как можно скорее продлить договор, который продолжается до 2024 года. Мы будем говорить об этом и в Европе с компаниями, которые связаны с этим. Мы будем иметь своего уполномоченного по вопросам транзита. Мы едины с американцами в том, что газ нельзя использовать как оружие. Поэтому мы вместе с США будем вести эти переговоры".

Зеленский: "Основные риски путем построения "Северного-потока-2" несет Украина. Мы с госпожой канцлером обсудили вопрос о продлении договора о транзите газа через территорию Украины после 2024 года, но пока это общие вещи. Завтра важная встреча трех министров энергетики – Украины, США и Германии. Может там появятся какие-то более конкретные вещи – переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины".

Меркель: "Мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод как оружие. Для меня эта совместное заявление с США означает больше обязанностей для Германии. Если быть полностью против газопровода, то этого заявления тоже недостаточно. Германия обязуется с целью обновления энергетики заплатить до 175 млн евро в фонд для содействия возобновляемой энергетики".

Меркель: "Аннексию Крыма мы считаем нарушением международного права. Здесь ничего не изменилось. Мой визит проходит за день до проведения Крымской платформы. Буду иметь возможность обсудить вопросы минских договоренностей и нормандсього формата. Это такой прощальный двусторонний визит в качестве канцлера. Приедет на Крымскую платформу министр иностранных дел".

Зеленский: "О развитии нашего украинского Черноморского флота, то нам это нужно, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы. Было решено на уровне нашей страны, на уровне СНБО, сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому Россия никогда не смогла бы аннексировать наш украинский полуостров. И здесь нам нужна консолидация всех наших партнеров".

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