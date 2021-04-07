Верховный суд открыл дело по указу Зеленского об отмене назначения Тупицкого
Верховный суд Украины открыл производство по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей Конституционного Суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Как сообщается на странице суда в Facebook, 5 апреля кассационный суд в составе Верховного суда принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу №9901/96/21 по иску Тупицкого.
Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 10:00 29 апреля.
В суде отметили, что Тупицкий ранее уже обращался с исками в суд.
Так, 3 февраля Верховный суд отказал в открытии производства по делу №9901/20/21 по его иску, в котором оспаривался указ президента Украины от 29 декабря 2020 №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины".
Судебное решение по этому делу истец обжаловал в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля открыто производство по его апелляционной жалобе.
Второй иск об обжаловании этого самого указа поступил в суд 26 февраля. После устранения истцом недостатков ВС вынес решение по делу №9901/43/21 о восстановлении ему пропущенного процессуального срока на обращение с исковым заявлением, открытии производства по делу и назначении его к рассмотрению в судебном заседании на 20 апреля в 16:00.
В третий раз истец обратился в ВС 4 марта, исковые требования заключались в признании незаконным и недействительным указа президента от 26 февраля №79/2021 об отстранении истца от должности судьи КСУ с 28 февраля сроком на один месяц.
После устранения недостатков, на которые указал суд, постановлением Верховного суда от 17 марта по делу №9901/57/21 открыто производство и назначено судебное заседание по ее рассмотрению в 12:00 13 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Тупицкого, а также Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
После подписания указа гарант заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.
В "Слуге народа" решение считают правильным и законным. Среди аргументов – не надо было Тупицкому покупать землю в оккупированном Крыму.
Позже Тупицкий заявил, что указ Зеленского, который отменяет указ беглого президента Виктора Януковича о его назначении, якобы "противоправный и незаконный".