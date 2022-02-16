Верховная Рада приняла закон, который поможет привлечь частные инвестиции в 'Большую стройку' новых дорог

Верховная Рада Украины приняла законопроект, создающий условия для привлечения средств частных инвесторов в строительство дорог, в том числе в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство". Речь идет об инициированном Министерством инфраструктуры законопроекте №5090.

Как сообщает Мининфраструктура, этот документ вводит долгосрочные обязательства государственных партнеров в рамках договоров государственно-частного партнерства (ГПП) и концессии.

"Принятый закон регулирует вопросы взаимных обязанностей государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства по оплате за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments", — объясняет министр инфраструктуры. Александр Кубраков.

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Договоры, заключенные в пределах ДПП, в том числе концессионные, долгосрочны — в среднем от 5 до 50 лет. Они могут предусматривать выполнение финансовых обязательств, в частности, осуществление платежей частному партнеру, после ввода объекта в эксплуатацию и до конца действия договора.

Благодаря принятому документу государство получает возможность ежегодно производить выплаты частному инвестору, предусмотренные договором о ГЧП или концессии, из средств Государственного дорожного фонда.

"Сейчас мы уже имеем 2 пилотных проекта ДПП – маршруты Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк, которые внедряются при поддержке IFC и ЕБРР. Кроме этого, благодаря принятому законопроекту уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой – дороги. – Львов – Броды – Ровно", - рассказывает Кубраков.