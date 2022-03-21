Истребитель-бомбардировщик РФ пролетел над Волынью и вторгся в воздушное пространство Польши, – Бутусов

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Российский истребитель-бомбардировщик 21 марта вторгся в воздушное пространство Польши. Факт вторжения зафиксирован и Украиной, и странами-союзницами.

Это случилось сразу после заявления польского руководства о планах направить миротворцев в Украину. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня в 13.15 российский истребитель- бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашёл в воздушное пространство Республики Польша. Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролёт. Инцидент произошёл сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей", - написал журналист.

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