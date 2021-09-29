Венгерские власти пригрозили блокировать путь Украины в НАТО из-за критики контракта с Россией

В Венгрии отреагировали на критику Украины газового контракта Будапешта с Москвой. В администрации премьер-министра страны заявили, что Киев не имеет права вмешиваться в энергетическую политику их суверенной страны.

Об этом сообщило издание Magyar Nemzet, которое процитировало слова Гергея Гуйяш – руководителя администрации премьера Венгрии. Он заявил, что Будапешту нужно продолжать блокировать путь Украины в НАТО.

"Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с россиянами, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО", — сказал Гуйяш.

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По его мнению, фактически Украина хочет участвовать в энергетической политике суверенной Венгрии.

"Украина не имеет к этому никакого отношения", – сказал Гуйяш.

Он добавил, что Украина не оценила "серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на нынешние серьезные споры".

Как сообщал OBOZREVATEL, Будапешт подписал контракт с российским "Газпромом", поэтому Украина рискует терять более 100 млн долларов ежегодно.

В Еврокомиссии начали проверку нового контракта между Венгрией и компанией "Газпром". Между тем глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что подписание контракта состоялось с целью устранения Украины из схемы транзита по требованию России.