Контракт "Газпрома" и Венгрии: в ЕС уже начали проверку, Кулеба обвинил Будапешт

В Еврокомиссии начали проверку нового контракта между Венгрией и компанией "Газпром". Как заявил представитель ЕК Тим Макфи, в первую очередь проверят, соблюдены ли в условиях правила Евросоюза и какими могут быть последствия соглашения. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписание контракта состоялось с целью исключения нашей страны из схемы транзита по требованию РФ.

"Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия", – цитирует Макфи "Интерфакс".

В свою очередь в Министерстве иностранных дел заявляют, что соглашение между Венгрией и "Газпромом" не отвечает интересам украинской стороны. "Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации – Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", – заявил Кулеба, пишет "УНИАН".

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Отметим, правительство Венгрии 27 сентября подписало новый контракт на поставки газа из России в обход Украины. В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением венгерских властей заключить очередной долгосрочный контракт с "Газпромом". При этом в "ОГТСУ" также отреагировали и выразили надежду, что транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии будет продолжен.

Соглашение рассчитано до конца 2036-го. Условия соглашения можно будет изменить только через 10 лет после начала действия контракта.

Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год. Из них 3,5 млрд поставят через Сербию, 1 млрд – через Австрию.

Поставки из России должны начаться уже с 1 октября 2021 года.

Помимо этого, в МИД Венгрии вызвали посла Украины в связи с критикой сделки по поставке газа из России. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что это равносильно "нарушению суверенитета Венгрии".

МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести принципиальную позицию, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы.

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