Контракт "Газпрома" и Венгрии: в ЕС уже начали проверку, Кулеба обвинил Будапешт
В Еврокомиссии начали проверку нового контракта между Венгрией и компанией "Газпром". Как заявил представитель ЕК Тим Макфи, в первую очередь проверят, соблюдены ли в условиях правила Евросоюза и какими могут быть последствия соглашения. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подписание контракта состоялось с целью исключения нашей страны из схемы транзита по требованию РФ.
"Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия", – цитирует Макфи "Интерфакс".
В свою очередь в Министерстве иностранных дел заявляют, что соглашение между Венгрией и "Газпромом" не отвечает интересам украинской стороны. "Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации – Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", – заявил Кулеба, пишет "УНИАН".
Отметим, правительство Венгрии 27 сентября подписало новый контракт на поставки газа из России в обход Украины. В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением венгерских властей заключить очередной долгосрочный контракт с "Газпромом". При этом в "ОГТСУ" также отреагировали и выразили надежду, что транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии будет продолжен.Что известно о контракте?
Соглашение рассчитано до конца 2036-го. Условия соглашения можно будет изменить только через 10 лет после начала действия контракта.
Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год. Из них 3,5 млрд поставят через Сербию, 1 млрд – через Австрию.
Поставки из России должны начаться уже с 1 октября 2021 года.
Помимо этого, в МИД Венгрии вызвали посла Украины в связи с критикой сделки по поставке газа из России. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что это равносильно "нарушению суверенитета Венгрии".
МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести принципиальную позицию, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь. На фоне этого цена на газ в Европе уже превысила $900 за тысячу куб. м;
Deutsche Energiepool прекратила поставки газа населению из-за рекордно высоких цен. Кроме немецкой фирмы, в Европе уже закрыли целый ряд заводов и энергокомпаний, а тарифы для населения в разных странах повышают. В сложившейся ситуации в Европарламенте обвиняют "Газпром".