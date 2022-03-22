Венедиктова заявила, что нардепов, которые выехали из Украины, могут привлечь к ответственности

Депутатов Верховной Рады, которые с начала военных действий в Украине выехали за границу и до сих пор не вернулись, хотят привлечь к ответственности. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью СМИ.

В сообщении говорится о шести депутатах: их фамилии и фракции Венедиктова не назвала. По ее словам, с начала вторжения российских оккупантов в Украину Офис генпрокурора мониторит перемещение всех топ-чиновников.

"Мы с первых дней мониторим (кто куда выезжал). У меня есть такой проект под кодовым названием "хлам". Это депутаты, министерский и корпус заместителей министров, судьи, правоохранители, прокуроры. У нас нет ресурса всех отслеживать, но топовый уровень смотрим", – сказала генпрокурор.

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Венедиктова отметила, что среди выехавших за границу нардепов есть те, кто покинул территорию Украины на более-менее законных основаниях – из-за не мобилизационного возраста. И добавила, что дела возбуждаются не только по поводу того, каким образом уезжают топ-чиновники, но и по поводу того, что именно они вывозят с собой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции сформировало для Службы безопасности Украины реестр коллаборантов, которые могут быть предателями страны.

На сегодняшний день в списке уже 245 человек. Речь идет о лицах, которые сотрудничают с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины. В НАПК отмечают, что база данных постоянно пополняется благодаря помощи небезразличных украинцев.

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