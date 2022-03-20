В Украине создали реестр коллаборантов, в списке уже 245 человек

Национальное агентство по предотвращению коррупции сформировало для Службы безопасности Украины реестр коллаборантов, которые могут быть предателями страны. На сегодняшний день в списке уже 245 человек, но украинцев призывают помогать расширять этом список.

На сегодняшний день в этот список попали, в том числе, должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Кроме того, к списку из 245 коллаборантов отнесли лиц, которые сотрудничают с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины. В НАПК отмечают, что база данных постоянно пополняется благодаря помощи неравнодушных украинцев.

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Все, кто владеет информацией о пособничестве врагу и антиукраинской деятельности, могут сообщить о коллаборанте на защищенный канал коммуникации НАПК.

"Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживаются идеи "русского мира" - "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом на почту [email protected]", – призывают в НАПК.

За короткое время, пока работает эта почта, от небезразличных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах.

Напомним, 14 марта Служба безопасности Украины задержала 60 коллаборантов и разоблачила 20 вражеских диверсионных групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ получила информацию о около 20 нардепах, сбежавших из Украины после начала войны.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности поймали хакера, который обеспечивал российских оккупантов мобильной связью в Украине.

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