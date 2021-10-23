Венедиктова о наказании за подделку COVID-сертификатов в Украине: от меня пощады не ждите

В Украине динамика заражений и смертности от коронавируса устанавливает все новые и новые антирекорды. В то же время продолжает расти и статистика подделки результатов ПЦР-тестов и свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов. В этой ситуации Генеральная прокуратура берет под личный контроль дела о поддельных ковид-сертификатах и обещает доводить их до приговоров.

Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook. По ее словам, те, кто продает фейковые COVID-сертификаты, на самом деле торгуют человеческими жизнями.

"Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких расшатываний и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать", – подчеркнула Венедиктова.

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Генпрокурор назвала продажу поддельных сертификатов игрой в рулетку с полным барабаном. Она отметила, что наказывать будут и тех, кто продает фальшивые документы, и тех, кто их покупает.

"За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать и продавцов, и покупателей "липы", – отметила руководитель ГПУ.

Венедиктова напомнила недавний инцидент с бывшей депутатом Надеждой Савченко и ее сестрой, которых задержали в аэропорту "Борисполь" с поддельным свидетельством о вакцинации. Генпрокурор отметила, что по данному факту начато уголовное производство.

По словам руководителя ГПУ, половина из почти 800 нынешних уголовных производств этой категории открыты именно по махинациям с документами о прививках. На сегодня уже 104 лицам сообщили о подозрении, а 88 обвинительных актов направлено в суд. Среди фигурантов дел – мошенники, медики, работники лабораторий, аптек, турфирм.

Венедиктова предупредила всех, кто так или иначе причастен к этой "индустрии" о наказании и попросила остановиться и все еще раз взвесить.

"Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к "индустрии", и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю", – отметила генпрокурор.

Руководитель ГПУ обратилась также ко всем украинцам и призвала позаботиться о себе и своих ближних и пройти вакцинацию.

"Вакцинируйтесь – позаботьтесь о себе и окружающих! А если задумали помешать и "заработать" на человеческих жизнях деньги, мы вас найдем и популярно объясним, что делать так нельзя, а закон это прямо запрещает", — отметила Венедиктова.

Как сообщал OBOZREVATEL, по факту использования Надеждой Савченко и ее сестрой поддельных COVID-сертификатов открыто уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает штраф до 850 гривен, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Момент проверки пограничниками COVID-сертификатов сестер Савченко показали на видео.