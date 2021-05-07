Уже сейчас можно сказать, что визит американского государственного секретаря в украинскую столицу был отнюдь не протокольным визитом

И не только потому, что он проходил перед возможной встречей американского и российского президентов – и в этой ситуации американскому руководству было важно и продемонстрировать поддержку Украины, и обсудить с украинским руководством общие подходы к проблемам накануне переговоров с Путиным. Но еще и потому, что американская администрация во время этого визита продемонстрировала, что для нее важно в Украине. Причем продемонстрировала публично, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Важный сигнал – встреча госсекретаря с руководителями парламентских фракций. Этим Блинкен выгодно отличается от Зеленского, продолжающего даже в ситуации необходимости достижения национального единства ругать своих предшественников и клеветать на них в надежде угодить люмпенизированному и пророссийскому электорату.

Важный сигнал – встреча с предстоятелем Православной церкви Украины в ситуации, когда власть старается дистанцироваться от наибольшего цивилизационного достижения последних десятилетий в надежде угодить избирателям из Московского патриархата и приверженцам "русского мира" в Украине.

Важный сигнал – цветы защитникам Украины, еще одно напоминание о российской агрессии против нашей страны.

Важный сигнал – напоминание о важности корпоративного управления на фоне рассказов Зеленского о его реформаторских успехах. Это означает, что цивилизованный мир по достоинству оценил грязный трюк украинской власти со сменой руководства "Нафтогаза" и не собирается закрывать на это глаза. Ну и, конечно же, напоминание об олигархах, которые плодят коррупцию.

А важный сигнал от Зеленского – это Ермак рядом с ним на переговорах сразу же после публикации своего разговора с Джулиани. Этот сигнал Блинкен тоже, конечно же заметил.

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