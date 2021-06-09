Вирастюка официально признали народным депутатом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом Верховной Рады Украины от округа №87 (Ивано-Франковская область). Напомним, что он участвовал в выборах как кандидат от "Слуги народа".

Об этом в среду, 9 июня, сообщила пресс-служба ОПОРы. До этого Верховный суд также признал законным избрание Вирастюка народным депутатом ВР.

Как пишет "Суспільне" со ссылкой на члена ЦИК Андрея Гевку, 7 июня в комиссию поступило заявление спортсмена с необходимыми документами. Решение о регистрации поддержали 16 членов ЦИК.

Пресс-служба "Слуги народа" отметила, что Вирастюку в Центральной избирательной комиссии уже вручили удостоверение народного депутата Украины.

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В статусе нардепа он хочет, в частности, инициировать создание современных реабилитационных центров для ветеранов АТО/ООС, так как последние пять лет занимается реабилитацией бойцов и тренирует украинскую команду ветеранов для международных соревнований Игры непокоренных.

"Мы изначально были уверены в честной победе Вирастюка, несмотря на то, что его основной конкурент на выборах прибегал к многочисленным нарушениям.

ЦИК дважды признала его победителем, суды это подтвердили, в конце свое слово сказали и судьи Верховного суда. Поэтому мы желаем нашему будущему коллеге Василию Вирастюку сил и плодотворной работы в парламенте", – прокомментировал решение ЦИК председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Напомним, довыборы в парламент на 87-м округе были назначены из-за того, что нардеп от СН Зиновий Андреевич был избран городским головой Надворной и сложил депутатские полномочия.

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