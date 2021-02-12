Кива – о "массовых убийствах" во Львове: моего деда расстреляли, но он выжил

София Закревская
София Закревская
Политика
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Кива – о 'массовых убийствах' во Львове: моего деда расстреляли, но он выжил

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что жители Львова якобы организовали массовое убийство женщин и детей в угоду нацистским оккупантам, пришедшим в город в 1941 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Кива считает, что потомки тех львовян "прокляты до седьмого колена".

"На вас навсегда останется печать позора за это. И сегодня ваше желание почитать нацистских преступников, называя их героями, устанавливая им памятников и называя именами ублюдков улицы – тому очередное подтверждение", – написал нардеп.

В комментариях под постом Киве ответил один из его подписчиков Андрей Стариков. Он рассказал историю о том, что его прадеда, ветерана Второй мировой войны, в 1945 году вместе с семьей отправили во Львов, однако их якобы выжили из города.

"Пришли ребятки идеологи Степы Бандеры и сказали что ночью вырежут семью, если не уедут. И это человек который прошел всю войну", – рассказал Стариков.

Илья Кива ответил на комментарий мужчины и рассказал, что его дед тоже прошел через подобное. Он сообщил, что его родственника якобы расстреляли местные жители, но он выжил.

"Мой дед Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась. У них фашизм в крови который регулируется только страхом!" – написал Кива.

Нардеп от ОПЗЖ рассказал о "массовых убийствах" во Львове.
Кива заявил, что его дед выжил после расстрела.

Напомним, ранее Илья Кива заступился за вандалов, которые облили красной краской памятник Степану Бандере во Львове. Он назвал их "героями".

В ответ на это председатель Львовской ОГА Максим Козицкий пообещал нардепу от ОПЗЖ "теплый прием" во Львове и пригласил его узнать больше об истории ОУН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты обнаружили связь между нардепом Кивой и компанией, зарегистрированной жителем оккупированных территорий Луганской области.

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