Кива – о 'массовых убийствах' во Львове: моего деда расстреляли, но он выжил

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что жители Львова якобы организовали массовое убийство женщин и детей в угоду нацистским оккупантам, пришедшим в город в 1941 году.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Кива считает, что потомки тех львовян "прокляты до седьмого колена".

"На вас навсегда останется печать позора за это. И сегодня ваше желание почитать нацистских преступников, называя их героями, устанавливая им памятников и называя именами ублюдков улицы – тому очередное подтверждение", – написал нардеп.

В комментариях под постом Киве ответил один из его подписчиков Андрей Стариков. Он рассказал историю о том, что его прадеда, ветерана Второй мировой войны, в 1945 году вместе с семьей отправили во Львов, однако их якобы выжили из города.

"Пришли ребятки идеологи Степы Бандеры и сказали что ночью вырежут семью, если не уедут. И это человек который прошел всю войну", – рассказал Стариков.

Илья Кива ответил на комментарий мужчины и рассказал, что его дед тоже прошел через подобное. Он сообщил, что его родственника якобы расстреляли местные жители, но он выжил.

"Мой дед Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась. У них фашизм в крови который регулируется только страхом!" – написал Кива.

Напомним, ранее Илья Кива заступился за вандалов, которые облили красной краской памятник Степану Бандере во Львове. Он назвал их "героями".

В ответ на это председатель Львовской ОГА Максим Козицкий пообещал нардепу от ОПЗЖ "теплый прием" во Львове и пригласил его узнать больше об истории ОУН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты обнаружили связь между нардепом Кивой и компанией, зарегистрированной жителем оккупированных территорий Луганской области.