ОПЗЖ устроила акцию "Бессмертный полк" во время заседания Рады. Фото

Депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" во время заседания Верховной Рады 29 апреля вышли к трибуне с портретами якобы родственников, погибших во Второй мировой войне.

Акцию "Бессмертный полк" начал народный депутат Вадим Рабинович. Он заявил, что Украина не должна забывать своих героев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Затем представитель ОПЗЖ рассказал о дедах, которые "не пугались смотреть в глаза смерти ради победы". Рабинович заявил, что взял с собой фото отца, а его коллеги – родственников и "выдающихся полководцев" СССР.

Свое выступление нардеп закончил фразой с обращения председателя Совета комиссаров СССР Вячеслава Молотова в 1941 году.

"Нас в Украине – абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели! Никто не забыт, ничто не забыто. Наконец запомните: враг будет разбит, победа будет за нами!" – сказал Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, против народного депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича открыли уголовное производство из-за того, что он опубликовал карту Украины без оккупированного Россией Крыма.