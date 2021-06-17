В Верховной Раде требуют открыть уголовное дело против Лукашенко за пособничество "ЛНР"
Народные депутаты Верховной Рады обратились в Офис генерального прокурора Украины с требованием дать правовую оценку действиям самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который фактически признал законной террористическую организацию "ЛНР". Инициаторами обращения стали члены парламентской фракции "ЕС".
Оригинал документа с подписями коллег в своем Telegram-канале опубликовал Алексей Гончаренко. Таким образом политик остро отреагировал на заявление представителей боевиков на территории Луганской области о допросе белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который содержится в застенках минского КГБ.
"Террористы так называемой "гепрокуратуры ЛНР" сообщили, что провели допрос Протасевича по личному приглашению Александра Лукашенко в Минск. Это означает, что он де-факто признал террористические республики", – указал Гончаренко в своем посте.
Так, политик, заручившись поддержкой своих коллег, призвал генпрокурора Ирину Венедиктову провести следствие и, по его результатам, возбудить уголовное дело против непризнанного главы Республики Беларусь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Лукашенко заявил, что задержанному в Беларуси Роману Протасевичу может грозить смертная казнь по так называемым законам "ЛНР", против которых Роман выступал в 2014 году в качестве журналиста в рядах с бойцами полка "Азов";
В "генпрокуратуре ЛНР" сообщили, что допрос Протасевича был проведен представителями "ведомства" с разрешения Лукашенко.