В Верховной Раде требуют открыть уголовное дело против Лукашенко за пособничество 'ЛНР'

Народные депутаты Верховной Рады обратились в Офис генерального прокурора Украины с требованием дать правовую оценку действиям самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который фактически признал законной террористическую организацию "ЛНР". Инициаторами обращения стали члены парламентской фракции "ЕС".

Оригинал документа с подписями коллег в своем Telegram-канале опубликовал Алексей Гончаренко. Таким образом политик остро отреагировал на заявление представителей боевиков на территории Луганской области о допросе белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который содержится в застенках минского КГБ.

"Террористы так называемой "гепрокуратуры ЛНР" сообщили, что провели допрос Протасевича по личному приглашению Александра Лукашенко в Минск. Это означает, что он де-факто признал террористические республики", – указал Гончаренко в своем посте.

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Так, политик, заручившись поддержкой своих коллег, призвал генпрокурора Ирину Венедиктову провести следствие и, по его результатам, возбудить уголовное дело против непризнанного главы Республики Беларусь.

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