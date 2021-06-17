В Верховной Раде требуют открыть уголовное дело против Лукашенко за пособничество "ЛНР"

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Политика
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В Верховной Раде требуют открыть уголовное дело против Лукашенко за пособничество 'ЛНР'

Народные депутаты Верховной Рады обратились в Офис генерального прокурора Украины с требованием дать правовую оценку действиям самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который фактически признал законной террористическую организацию "ЛНР". Инициаторами обращения стали члены парламентской фракции "ЕС".

Оригинал документа с подписями коллег в своем Telegram-канале опубликовал Алексей Гончаренко. Таким образом политик остро отреагировал на заявление представителей боевиков на территории Луганской области о допросе белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который содержится в застенках минского КГБ.

"Террористы так называемой "гепрокуратуры ЛНР" сообщили, что провели допрос Протасевича по личному приглашению Александра Лукашенко в Минск. Это означает, что он де-факто признал террористические республики", – указал Гончаренко в своем посте.

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Нардепы требуют у Офиса генпрокурора открыть дело против Лукашенко.

Так, политик, заручившись поддержкой своих коллег, призвал генпрокурора Ирину Венедиктову провести следствие и, по его результатам, возбудить уголовное дело против непризнанного главы Республики Беларусь.

Обращение депутатов ЕС к Венедиктовой .
Обращение депутатов ЕС к Венедиктовой .

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