В Венгрии заявили, что не позволят перевозить летальное оружие для Украины через свою территорию

Венгрия отказалась от предоставления оружия Украине, несмотря на то, что Россия развязала против нее войну. Также страна не намерена пропускать вооружения через свою территорию.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Его слова приводит Reuters.

Глава МИД сказал, что причина решения в том, что "такие поставки могут стать объектами враждебных действий".

"Мы должны обеспечить безопасность Венгрии… чтобы мы не вмешивались в эту войну", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 27 февраля впервые в истории решил предоставить Украине летальное оружие и другое оборудование для Вооруженных сил нашей страны, которая находится в состоянии войны с Россией.

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