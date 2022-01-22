На прошлой неделе мы писали о том, что часть наиболее ценного оборудования, техники и вооружений, выведенных из Афганистана, США планируют передать в третьи руки, и есть большая доля вероятности, что эти руки могут быть нашими. Собственно говоря, из списка этой техники наиболее заметными оказались вертолеты Ми-17, поскольку будучи вывезенными в США, они не могут затеряться где-то на военных базах, поскольку визуально сильно отличаются от собственной техники. Так стало известно, что транспортными самолетами на авиабазу Дэвис-Монтан в Аризоне было доставлено некоторое количество вертолетов Ми-17 и MD 530F. Тогда высказывалось предположение о том, что машины могут быть переданы Украине, как и другое вооружение, которое США готовит для нашей армии.

Тогда же мы говорили о том, что вся эта техника либо имеет приличный эксплуатационный ресурс, либо на момент вывода войск из Афганистана, находилась вне США, где проходила ремонт или модернизацию. И вот стало известно о том, что по меньшей мере пять вертолетов Ми-17 были доставлены на ремонт в Украину и если верить американской прессе, были отремонтированы, но не вывезены из Украины. Косвенно это говорит о том, что вертушки, уже находящиеся на нашей территории, так здесь и останутся. Скорее всего, и то, что находится в других местах, в том числе и в США, тоже окажется в нашем распоряжении.

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И тут надо понимать, что вертолеты – самая заметная часть из всей афганской "выведенки", а потому логично предположить, что в наши руки попадут не только выведенные из Афганистана вертолеты, но и что-то еще. По крайней мере, там было много интересного и полезного, что безусловно пригодилось бы нам для уничтожения матрешек и балалаек. В любом случае, спустя неделю американская военная пресса уже с достаточно большей определенностью пишет о том, что так оно и будет.

А тем временем, в конце рабочей недели стало известно о том, что правительство Нидерландов подтвердило свое участие в программе передачи Украине оборонительных вооружений. О чем идет речь, пока неизвестно, но уже есть некоторая определенность с тем, что мы получим от Эстонии, это ПТРК "Джавелин" в неназванном количестве. Латвия и Литва поставят ПЗРК "Стингер", а чешская пресса описала примерный алгоритм, который используют европейские страны, в том числе и Чехия, подключаясь к этим поставкам.

Так, местная пресса пишет о том, что министерство обороны Украины представило заявку по необходимой номенклатуре техники, оружия и боеприпасов, а страны, желающие принять участие в программе, выбирают пункты, которые они готовы перекрыть. В частности, Чехия взялась перекрыть позиции с боеприпасами, в том числе к 152 мм гаубицам, как это написано в чешском источнике. Комментируя эти мероприятия, министр обороны Яна Чернохова сказала следующее:

"По просьбе представителей министерства обороны Украины мы внесем предложение в правительство Чехии, которое будет направлено на материальную помощь, о которой нас просили. Это будут поставка военной техники и техники для покрытия текущих оперативных потребностей украинских вооруженных сил. В частности, речь идет об артиллерийский боеприпасах калибра 152 мм. Сейчас это обсуждается с представителями Генерального штаба, поставки будут осуществлены в виде дара".

Кроме того, было сказано о том, что 7 и 8 февраля, совместная делегация представителей министерств обороны Чехии, Словакии и Австрии, посетят Украину с тем, чтобы на месте определиться с тем, чем еще можно помочь Украине. Министр заметила, что все эти мероприятия будут осуществлены несмотря на то, что российская сторона пытается оказать на Чехию давление. Принципиально решение уже принято…

В общем, вспомним 14-й год и сравним с тем, что происходит сейчас.