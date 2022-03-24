В Украине вводят уголовную ответственность за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ: что грозит

Верховная Рада Украины проголосовала за установление уголовной ответственности за фото и видеосъемку перемещений личного состава и техники ВСУ. Реальные сроки теперь предусмотрены также за обнародование о военной помощи Украины со стороны западных партнеров.

Доказанный материальный интерес тех, кто будет совершать подобные действия, существенно увеличит наказание. О подробностях законодательных новаций рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

24 марта украинский парламент ввел уголовную ответственность за распространение информации о перемещениях, местах дислокации подразделений ВСУ, а также о несанкционированном разглашении деталей военной помощи Украине от западных партнеров и маршрутов ее доставки в Украину.

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Ответственность за эти нарушения предусмотрена новой статьей, ныне появившейся в Уголовном кодексе Украины. Речь идет о статье 114-2: Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Согласно законодательным изменениям, распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, в том числе о ее перемещении по территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе военным командованием Украины или официальными источниками государств-партнеров, грозит лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, с возможностью их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины - будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Если же эти действия будут совершены по предварительному сговору группой лиц, из корыстных мотивов либо с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия – злоумышленники будут лишены свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Новые ужесточенные нормы действуют на период военного или чрезвычайного положения.

Напомним, причиной обстрела ТРЦ в Киеве, в результате которого погибли 8 мирных граждан, россияне сделали из-за снятого и выложенного в сеть жителем соседнего дома видео перемещения украинской военной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что депутаты ВРУ работают над законопроектом для отзыва местных депутатов из запрещенных партий.

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