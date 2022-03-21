Депутаты Рады работают над законопроектом для отзыва местных депутатов из запрещенных партий – Корниенко

Верховной Раде работают над законопроектом, который позволит по народной инициативе отозвать депутатов, избранных в местные советы от запрещенных пророссийских партий. Среди таких политических сил есть одна парламентская партия.

В парламенте отмечают, что украинцы должны получить инструмент влияния на состав местных советов. Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, передает "Укринформ".

По словам Корниенко, будущий законопроект позволит общинам на местах самостоятельно решать, кого бы из депутатов они хотели отозвать. Он подчеркнул, что таким образом можно будет исключать предателей из органов местной власти.

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"Среди названных СНБО партий только одна парламентская – "Оппозиционная платформа – За Жизнь", но много внепарламентских, например, "Партия Шария". Они имеют обширную сеть фракций в местных советах. Понятно, что это тоже депутаты, но местных советов, поэтому нужно решать вопросы, касающиеся их дальнейшей судьбы. Мы готовим с коллегами соответствующий законопроект, позволяющий отозвать этих депутатов по народной инициативе. Я думаю, что общество тоже должно получить инструмент влияния на состав местных советов, чтобы у них не было предателей", – сказал Корниенко.

При этом говоря о парламентской партии ОПЗЖ, Корниенко отметил, что механизм, который автоматически прекратил бы полномочия депутатов из фракции в связи с ее запретом, не наработан. Корниенко добавил, что Министерство юстиции продолжает работать над урегулированием вопроса прекращения деятельности запрещенных политических сил.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил приостановить деятельность ряда партий в Украине на время действия военного положения. В список среди прочих попали "Оппозиционная платформа – За життя", "Партия Шария", "Наши".

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