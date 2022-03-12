В Украине сработало только 9 гуманитарных коридоров: Верещук подвела итоги 17-го дня войны. Видео

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что из 14 гуманитарных коридоров 12 марта работало только 9. Из горячих точек Сумщины, Киевщины и других регионов удалось вывезти около 13 тысяч человек. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

Эвакуация сегодня состоялась из Бучи, Гостомеля, Немешаево, Сум, Краснополья, Конотопа, Лебедина, Великой Писаревки.

Так и не заработали гуманитарные коридоры в Козаровичах, Бородянке, Ворзеле, Ирпене.

Не открылся путь также в Энергодаре Запорожской области. По словам министра, вчера в город удалось доставить грузовики с гуманитарной помощью, но продовольствие частично разворовали российские военные.

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Ирина Верещук обратилась к властям РФ с требованием отпустить работника ГСЧС Алексея Сергеевича Данченко. Его незаконно задержали кафиры двое суток назад, когда он сопровождал автобусы для эвакуации людей из Гостомеля.

Министр отметила, что уже на завтра будут рассматривать новые маршруты для эвакуации в Луганской и Киевской областях. Также Верещук сообщила, что продолжат свой путь гумконвои из Запорожья в Мариуполь, которые более 5 часов сегодня простояли на блокпосту и не смогли доехать до пункта назначения.

По ее словам, в приоритете остается организация эвакуации жителей Киевской и Луганской областей, Макаровского района, Немишаева, Харькова, Изюма.

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