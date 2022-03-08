В Украине начинают эвакуацию бизнеса: кто может воспользоваться

Государственную программу эвакуации предприятий Украины из зоны боевых действий расширили на частный бизнес. Воспользоваться ею теперь могут частные предприятия, которые занимаются производство товаров первой необходимости (еда, лекарства, средства гигиены, топливо и т.д.).

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Предприятия будут перемещать в западные области страны. Депутат заверил, что для таких предприятий будут созданы "надлежащие условия для работы на новом месте".

"Если вы являетесь владельцем или менеджером предприятия, которое производит товары первой необходимости, и хотите перевести полностью или частично производственные мощности и своих людей – обращайтесь по ссылке ", – объяснил Гетманцев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине смягчили правила для бизнеса на время военного положения. В частности, введены:

освобождение от уплаты ЕСВ для "ФОПов" 1-2 групп на время военного положения и в течение года после его завершения;

освобождение от уплаты ЕСВ для "ФОПов" 3 группы за наемных сотрудников, призванных в ряды ВСУ и другие вооруженные формирования (платить за низ будет государство);

отсрочка в уплате налогов для всех предприятий, которые не могут заплатить;

отсрочка внедрения РРО для всех "ФОПов";

отмена всех мер рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием;

мораторий на проведение проверок всех видов бизнеса.

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