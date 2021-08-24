Кабмин сменят на 90%, в Украине построят базу НАТО: нардеп анонсировал кадровую революцию

В Украине может быть создана военная база НАТО. Для решения новых задач Кабинет министров может быть обновлен на 90%, в частности, сменен премьер-министр.

Кадровые ротации коснутся также Генеральной прокуратуры и Офиса президента Украины. Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца этой новости).

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"Ротация правительства будет. Скорее всего, Кабмин будет на 90% так или иначе изменен. Сменены министры, сменен премьер-министр. Более того, скорее всего, будут ротации и в Генеральной прокуратуре, и в Офисе президента", – сказал он.

Дунда связал кадровые изменения со встречей президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. "Мое впечатление, что президент Зеленский вернется из Вашингтона с гораздо большими военными программами. И я не удивлюсь, если будет договорено, что у нас будет открыта так называемая условная база США или НАТО в Украине. Назовем ее тренинговым центром, центром переквалификации или как-то еще" – предположил нардеп.

В этом контексте он отметил: "Для Украины наиболее актуальным вопросом является вопрос агрессии РФ. У нас война. Соответственно, государственный аппарат, когда будет подниматься вопрос подбора кадров, в первую очередь, будет исходить из того, как будет решаться этот важный вопрос. Если будут достигнуты те договоренности, о которых я сказал, в соответствии с этими задачами и будут подбираться персоналии".

По оценкам политика, кадровые ротации могут произойти в ближайшее время, когда Верховная Рада вернется с каникул. "Тянуть никто не будет, сентябрь-октябрь", – спрогнозировал он.

Как пояснил Дунда, нет смысла рассматривать кадровые изменения на внеочередном заседании парламента. "Сегодня это неуместно менять, потому что нет народных депутатов, Верховная Рада в отпуске. Собрать их будет очень трудно. Да, будет внеочередное заседание 23 августа, но там надо поработать с депутатским корпусом", – отметил он.

Нардеп не стал называть претендентов на кресло премьер-министра, однако отметил, что с назначением нового главы правительства и нового состава Кабмина проблем не будет. "Сейчас есть монобольшинство. Никогда такого не будет, чтобы правительство отправлялось в отставку и не назначалось бы новое. Теоретически это возможно, а практически это вряд ли будет".

Как писал OBOZREVATEL, ранее кадровые изменения среди топ-чиновников анонсировали и другие нардепы от "Слуги народа". В том числе и отставку премьера Дениса Шмыгаля.