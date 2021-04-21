В Украине без мобилизации будут призывать тех, кто уже отслужил: что гарантируют и кому грозит наказание

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Теперь они могут в любой момент пополнить состав Вооруженных сил без объявления мобилизации.

Соответствующий закон предусматривает, что в Украине вводится новый вид службы в армии – "военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период". Призвать людей из оперативного резерва на службу можно по представлению главнокомандующего армии, сейчас эту должность занимает Руслан Хомчак. А уже в решении Верховного главнокомандующего ВСУ будут определяться задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва. При этом не нужно объявлять всеобщую мобилизацию.

OBOZREVATEL разобрался, какую военную службу предусмотрено законом, кто может доукомплектовать воинские части и на каких условиях резервисты будут служить в ВСУ.

Резервисты – это военнообязанные граждане, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, но в мирное время ведут гражданскую жизнь и строят карьеру за пределами Вооруженных сил. Однако на добровольной основе они могут заключить контракт с государством и проходить службу. Резервисты проходят планомерную военную подготовку. Они получают навыки по военно-учетной специальности и должны поддерживать их на должном уровне.

В мирное время резервистов привлекают к учебным сборам. На практике они проходят боевые стрельбы в своих подразделениях. Длительность подготовки у резервистов в Украине – 30 суток. Однако при необходимости этот срок может быть увеличен до 3-х месяцев.

Согласно подписанному закону, призыв резервистов возможен в особый период. Он действует в Украине с 2014 года, когда президент подписал указ о частичной мобилизации, которая действует до сих пор. Призывать будут тех, кто уже заключил контракт о прохождении службы в военном резерве или зачислен в военный оперативный резерв. То есть это люди с боевым опытом и те, кто служил в армии по контракту или в одной из волн мобилизации.

По информации Минобороны, резервисты прибывают к воинской части по вызову ее командира течение 24 часов. Срок прибытия военнообязанных, назначенных к воинской части по мобилизации, составляет от 2 до 29 суток.

"То, что президент подписал закон, не означает, что это зависело от ситуации в стране. Есть процедура. Этот закон сосредоточен на среднесрочную перспективу. Это не значит, что если его проголосовали на внеочередном заседании, то для того, чтобы сразу применить", – сказала в комментарии OBOZREVATEL член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

По ее словам, перед тем как объявлять призыв резервистов, нужно создать:

военный резерв;

систему подготовки резервистов;

единый государственный реестр военнообязанных;

автоматизацию процессов;

центры комплектования и социальной поддержки вместо военных комиссариатов.

По словам Безуглой, резервистов не будут отправлять на передовую.

"Такая система призыва без решения Верховной Рады – это на крайний случай. Если бы была дальнейшая эскалация и потребность в мобилизации, то ВРУ отреагировала бы", – добавила нардеп.

В случае призыва резервистов на них будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, предусмотренные для мобилизованных лиц. За резервистами сохраняется место работы и средняя зарплата, а если они безработные, то им государство будет платить минимальную зарплату. Также государство гарантирует содействие в трудоустройстве в течение шести месяцев после прекращения службы.

Закон предусматривает административную ответственность за неявку в военный комиссариат, порчу документов и другие правонарушения, а также уголовную ответственность за уклонение от призыва. В частности: