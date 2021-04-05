В ЦИК приняли решение по скандальным выборам на 87-м округе

Центральная избирательная комиссия Украины признала, что довыборы в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись.

Такое заявление опубликовано на сайте ЦИК 5 апреля. Глава комиссии Олег Диденко отметил, что избирательный процесс был непростым и призвал правоохранителей расследовать данные о нарушениях.

Во время заседания глава окружной избирательной комиссии огласил данные из протокола и отчитался о работе, но его доклад вызвал много вопросов у членов ЦИК.

"Очень непростые выборы состоялись. Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установленные факты исчезновения бюллетеней. Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести расследование и привлечь к ответственности виновных", – сказал Диденко.

Он добавил, что ЦИК будет подробно обрабатывать все материалы от ОИК и в рамках своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% подсчетов голосов во время выборов на 87-м округе, согласно которым победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25%.

Его соперник – представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко – получил 29,69% голосов.

В то же время в "Опоре" потребовали от Нацполиции Украины расследовать все нарушения, которые могли быть допущены во время избирательного процесса.