У ЦВК ухвалили рішення щодо скандальних виборів на 87-му окрузі

Центральна виборча комісія України визнала, що довибори до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області відбулися.

Таку заяву опубліковано на сайті ЦВК 5 квітня. Глава комісії Олег Діденко зазначив, що виборчий процес був непростим, і закликав правоохоронців розслідувати дані про порушення.

Під час засідання голова окружної виборчої комісії оголосив дані з протоколу і відзвітував про роботу, але його доповідь викликала багато запитань у членів ЦВК.

"Дуже непрості вибори відбулися. Є багато сигналів про порушення, серед яких серйозне занепокоєння викликають встановлені факти зникнення бюлетенів. Закликаємо правоохоронні органи якнайшвидше провести розслідування та притягнути до відповідальності винних", – сказав Діденко.

Він додав, що ЦВК детально оброблятиме всі матеріали від ОВК й у межах своїх повноважень встановлюватиме результати виборів з урахуванням судових рішень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія оприлюднила 100% підрахунків голосів під час виборів на 87-му окрузі, згідно з якими перемогу здобув представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. Він набрав 31,25%.

Його суперник – представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко – отримав 29,69% голосів.

Водночас в "Опорі" зажадали від Нацполіції України розслідувати всі порушення, які могли бути допущені під час виборчого процесу.