"В целом содержательно": OBOZREVATEL разобрал, что прозвучало между строк на встрече Зеленского и Блинкена

Все внимание политического сообщества приковано к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и его встречи с Владимиром Зеленским. Президент подытожил переговоры коротко: "в целом содержательно". Стороны затронули темы агрессии России, строительства газопровода "Северный поток-2", перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС, но о других ключевых вопросах не было упомянуто открыто.

На брифинге по итогам встречи и Зеленский, и Блинкен говорили о двусторонних отношениях Украины и США, а также о войне на Донбассе. Еще одна война, не менее важная, осталась "за кадром". Речь идет о коррупции, которую госсекретарь США назвал одной из главных проблем Украины. OBOZREVATEL разобрался, в чем суть предупреждения Блинкена.

"Мы говорили о реформах и реформировании институтов, потому что есть очень много различных интересов, которые выступают против усилий Украины в реформировании и борьбе с коррупцией", – подчеркнул госсекретарь.

По его словам, борьба с коррупцией является решающей для улучшения жизни украинцев: от услуг, на которые народ полагается, до возможностей, которыми он пользуется.

"Мы также говорили о вопросах корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов и реформе судебной власти", – добавил американский гость.

При этом госсекретарь США отметил существенный прогресс Украины в принятии законов, обеспечивающих реализацию земельной реформы, отмена депутатской неприкосновенности, принятие закона об ответственности за недостоверное декларирование доходов и тому подобное.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что "в Украине уже реализуются важные реформы в различных сферах, которых страна ждала много лет и о необходимости которых предыдущие представители власти только говорили".

Также, по его словам, "продолжается конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, происходит перезагрузка Конституционного суда, который отменил ряд антикоррупционных законодательных норм, и поэтому потерял доверие общества".

Президент дополнительно отметил, что в Украине началась реализация земельной реформы, Верховная Рада приняла ряд других важных документов, которых "страна ждала годами", в частности, это законы о внутреннем водном транспорте и о функционировании банковской системы.

Еще до встречи Зеленского и Блинкена на сайте Атлантического совета США (Atlantic Council) появился список рекомендаций для президента Джо Байдена в отношениях с Украиной.

Среди них самыми болезненными для нашей страны являются:

Принять меры против главных коррумпированных фигур, которые подрывают реформы в Украине.

Отстаивать антимонопольное законодательство, чтобы ограничить влияние крупных бизнесменов на экономику и политическую систему Украины.

Настаивать на окончании реформы Генеральной прокуратуры и независимости Национального банка.

Повысить безопасность на Черном море в консультации с союзниками и партнерами по НАТО и др.

Относительно безопасности в Черном и Азовском морях, то Зеленский на брифинге заинтриговал, что существует идея о сотрудничестве в этом направлении, однако ее нужно еще согласовать, а потом о ней объявить.

"У нас есть одна большая фундаментальная идея... Не буду говорить о ней публично с вами. Надо, чтобы все стороны согласовали эту идею, и тогда мы обязательно о ней расскажем обществу", – анонсировал президент.

Также он заявил, что Украина и США могут создать двусторонний альянс.

"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки, вопросы альянса и возможной двусторонней очень серьезной сделки. Но это вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", – уточнил глава государства.

Кроме того, в Atlantic Council посоветовали руководству Белого дома вести судебные процессы против украинского бизнесмена Игоря Коломойского в США и энергично добиваться запроса в Австрию об экстрадиции Дмитрия Фирташа.

В этой связи Блинкен заявил, что кроме внешнего врага России, Украине мешает и внутренний – олигархи, которые препятствуют реформам и борьбе с коррупцией.

По его словам, олигархи "преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины".

Подробно ознакомиться с результатами встречи Зеленского и Блинкена можно в этой публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд также заявила, что Россия использует коррупцию, чтобы подорвать Украины изнутри. Поэтому, убеждена она, первое, что нужно сделать нашей стране, чтобы обеспечить свою суверенность и стабильность, – это побороть взяточничество.