В ТКГ заявили, что договорились вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе

В среду, 22 декабря, состоялось последнее в 2021 году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украинская делегация заявила, что удалось договорится о возобновлении действия режима прекращения огня от 22 июля 2020 года на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ. Там отметили, что Киев полностью готов соблюдать "тишину".

Договоренности также были засвидетельствованы представителями ОБСЕ.

Представители украинской стороны подчеркнули, что у них есть сдержанный оптимизм о возможной деэскалации на Донбассе и разблокировании мирного процесса.

"Впервые за долгое время есть реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения. Украинская сторона полностью готова к этому", – сказал представитель украинской делегации Андрей Костин, добавив, что они увидели готовность к этому и у другой стороны.

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Кроме того, отмечается, что Украина продолжит работать во всех доступных форматах, чтобы освободить удерживаемых лиц и добиться открытия КПВВ.

В свою очередь в Минобороны Украины приветствовали договоренности и заверили, что Вооруженные силы, как и ранее, будут соблюдать режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска несколько дней назад очередной раз нарушили "тишину" на Донбассе и открывали огонь по ВСУ, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.