В ТКГ потроллили МИД РФ из-за признания об участии россиян в войне на Донбассе: держитесь, вам сейчас непросто

Министерство иностранных дел России призвало Украину вернуть их офицера Андрея Косяка, которого ВСУ задержали на Луганщине еще 13 октября. В ведомстве боевика назвали гражданином РФ, в ответ украинская делегация в Трехсторонней контактной группе подчеркнула: страна-агрессор фактически признала участие россиян в войне на Донбассе.

Так российское внешнеполитическое ведомство в ТК потроллили на своей странице в Facebook. А обращение к украинской стороне появилось на сайте МИД РФ еще накануне.

"Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения на Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А. В. Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина", – заявили там.

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В ответ на это в украинской делегации для участия в ТКГ поздравили представителей России с таким "мужественным шагом", поскольку признавать реальность после восьми лет последовательной лжи им, вероятно, было "трудно".

Российской дипломатии в соответствующем посте на Facebook пожелали сил и вдохновения во взятии следующего барьера. Таким в ТКГ назвали официальное признание полной ответственности руководства Российской Федерации за развязывание и продолжение войны на востоке Украины.

"Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования. Еще раз поздравляем российский МИД и поддерживаем его руководство в смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украины. Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто", – заключили с украинской стороны.

Напомним, что боевик Косяк попался военным ВСУ, когда проводил разведку их позиций, притворившись представителем Общего центра по контролю и координации (СЦКК). Во время задержания у него нашли российский паспорт, а затем в телефоне – видео обстрелов украинских позиций на Донбассе.

После этого возле штаб-квартир миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке и на Луганщине прошли митинги из-за задержания Косяка. Демонстранты блокировали работу наблюдателей и те вынуждены были приостановить свою деятельность. В МИД Украины такие действия оккупантов назвали недопустимыми.

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